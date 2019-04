Sky Deutschland

Vettel und Ferrari unter Druck: der Grand Prix von Aserbaidschan von Freitag bis Sonntag live bei Sky

- Sky überträgt das Formel-1-Wochenende in Baku vom 1. Freien Training bis zur Siegerehrung insgesamt über neun Stunden live in HD und ohne Werbeunterbrechungen während des Renngeschehens

- Sky Experte Nick Heidfeld und Sascha Roos kommentieren

- Reporterin Sandra Baumgartner berichtet live aus Aserbaidschan, insgesamt ist das europäische Sky Sport F1 Team für die gemeinsame Produktion mit rund 50 Personen vor Ort

- Auf dem Superfeed "Race Control" bietet Sky zusätzliche Perspektiven und Informationen

- Exklusiv für Sky Q Kunden: Rennen und Qualifying auf Sky Sport UHD auch in Ultra HD erleben, außerdem Wiederholungen des Rennens und des Qualifyings in voller Länge sowie Highlight-Zusammenfassungen aller Sessions über den Receiver auf Abruf

- Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Rennen live dabei sein

Immerhin das erste Podium der Saison brachte der 1000. Grand Prix der Formel-1-Geschichte Sebastian Vettel ein. Grund zum Feiern kam bei Ferrari in Shanghai dennoch nicht auf: Mercedes fuhr im dritten Rennen den dritten Doppelsieg ein und scheint einmal mehr das Maß aller Dinge in der Königsklasse zu sein. Der Druck auf Ferrari und Sebastian Vettel wächst.

Am kommenden Wochenende in Baku versuchen die Roten erneut, die Dominanz der Silberpfeile zu durchbrechen. Vom 1. Freien Training bis zum Rennen wird Sky den Grand Prix von Aserbaidschan komplett und ohne Werbeunterbrechungen während des Renngeschehens live übertragen. Bei Sky Sport F1 erleben Fans auch das Rennen in Baku so umfassend wie nirgendwo sonst im deutschen Fernsehen. Insgesamt wird Sky über neun Stunden live in HD berichten.

An der Seite von Kommentator Sascha Roos wird Sky Experte Nick Heidfeld durch das Qualifying und das Rennen führen. Von der Rennstrecke am Kaspischen Meer berichtet Reporterin Sandra Baumgartner.

Darüber hinaus profitieren Sky Zuschauer an den Bildschirmen von der Stärke des europäischen Sky Sport F1 Teams, das für die gemeinsame Produktion mit insgesamt rund 50 Personen vor Ort ist. Durch die enge Zusammenarbeit mit Sky UK und Sky Italia werden die Zuschauer in Deutschland im Rahmen der Berichterstattung auch Interviews und Experten-Einschätzungen aus den englischen und italienischen Übertragungen sehen.

Bei Sky noch näher dran mit "Race Control"

Neben der klassischen Übertragung bietet Sky das Rennen und das Qualifying in Aserbaidschan auch auf dem Superfeed "Race Control" an. Zusätzlich zu den klassischen Renn-Bildern werden dort auf bis zu vier Einzel-Screens Bilder aus der Cockpit-Perspektive ("Onboard"), der Boxengasse ("Pitlane") und eine Übersicht über die wichtigsten Renndaten ("Timing Page") zu sehen sein.

Mit Sky Q die Formel 1 auch in Ultra HD sowie Wiederholungen in voller Länge und Highlights auf Abruf erleben

Sky Q Kunden haben zudem die Möglichkeit, auf Sky Sport UHD alle 21 Rennen und in der Regel die Qualifyings live in Ultra HD zu erleben.

Außerdem verpassen Formel-1-Fans, die nicht live dabei sein können, auf Sky Q ab sofort nichts mehr. Wiederholungen der Rennens und der Qualifyings in voller Länge sowie Highlight-Zusammenfassungen aller Sessions des Wochenendes stehen über den Receiver auf Abruf zur Verfügung.

Die Formel 1 auf skysport.de sowie bei Sky Sport auf Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat und Youtube

Wer auch abseits der Live-Berichterstattung nichts verpassen will, bleibt auf dem Sky Sportportal skysport.de und über die Social-Media-Kanäle von Sky Sport jederzeit umfassend und topaktuell über die Königsklasse des Motorsports informiert. Auf allen digitalen Verbreitungswegen werden bereits zeitnah nach Ende auch Highlights aller Sessions und Rennen gezeigt.

Rund um das Grand-Prix-Wochenende wird Sky das Geschehen mit Einschätzungen und Analysen umfassend begleiten. Meinungen, Analysen und alle wichtigen Interviews des Rennwochenendes sind unter skysport.de/formel1 abrufbar. Hier sind alle PS-Begeisterte rund um die Uhr ganz nah dran an der Königsklasse des Motorsports. Auch auf Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat und Youtube verpassen Fans mit Sky Sport nichts. Darüber hinaus informieren Sascha Roos (Twitter: @Sky_SaschaR) und Sandra Baumgartner (Twitter: @Sky_SandraB) über Twitter umgehend, sobald in der Formel 1 etwas passiert.

Unter dem Hashtag #SkyF1 können die Zuschauer auch ihre Fragen stellen, von denen Kommentator Sascha Roos einige auch während der Live-Übertragungen beantwortet wird.

Mit dem Sky Abo, dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars live dabei sein

Sämtliche Übertragungen der Formel 1 sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Sport Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, neben dem klassischen TV auch über den mobilen Streaming-Service Sky Go, egal ob zu Hause oder unterwegs.

Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Motorsportfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei allen Übertragungen aus der Königsklasse des Motorsports live dabei sein. Über den monatlich kündbaren Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.

Darüber hinaus sind die Rennen auch in zahlreichen Sky Sportsbars verfügbar.

Der Grand Prix von Aserbaidschan live bei Sky:

Freitag:

10.55 Uhr: das 1. Freie Training auf Sky Sport 1 HD

14.55 Uhr: das 2. Freie Training auf Sky Sport 1 HD

Samstag:

11.55 Uhr: das 3. Freie Training auf Sky Sport 1 HD

14.45 Uhr: das Qualifying auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHD sowie das Superfeed "Race Control" auf Sky Sport 2 HD

Sonntag:

13.15 Uhr: Vorberichte, das Rennen, Analysen und Interviews auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHD sowie das Superfeed "Race Control" auf Sky Sport 2 HD

