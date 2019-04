Sky Deutschland

Der Klassiker Bayern gegen Werder am Samstag, Dortmund am Sonntag in Freiburg: der Bundesliga-Titelkampf live und exklusiv bei Sky

- Die Original Sky Konferenz am "Super Samstag" ab 14.00 Uhr, unter anderem mit FC Bayern München - SV Werder Bremen

- Das "Krombacher Topspiel der Woche" Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig am Samstag ab 17.30 Uhr live

- Der "Super Sonntag" ab 14.30 Uhr mit SC Freiburg - Borussia Dortmund

- Thomas Hitzlsperger, Frank Baumann und Jan Aage Fjörtoft am Sonntag ab 10.45 Uhr bei "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" auf Sky Sport News HD

- "Sky90" mit Christian Titz, Dr. Edmund Stoiber, Didi Hamann und Fritz von Thurn und Taxis am Sonntag ab 19.55 Uhr

- Neben dem Abonnement des Sky Fußball-Bundesliga Pakets können Fans mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein

Nur einen Punkt liegt der BVB im Meisterrennen hinter den Bayern, nur ein Punkt trennt die Gladbacher von Eintracht Frankfurt und einem Platz in der UEFA Champions League, und nur drei Punkte fehlen dem 1. FC Nürnberg, um sich doch noch in die Relegation zu retten und den VfB Stuttgart auf einen Abstiegsplatz zu verdrängen. Am Osterwochenende geht das enge Rennen in allen Tabellenregionen in die nächste Runde.

Insgesamt überträgt Sky am "Super Samstag" und "Super Sonntag" sieben Partien des 30. Spieltags live und exklusiv und berichtet jeweils sieben Stunden live.

Alle Begegnungen am Samstagnachmittag zeigt Sky wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz. Dort hat der FC Bayern gegen Werder Bremen die Gelegenheit, im Titelkampf vorzulegen. Bereits vor dem Spiel steht fest, dass eine Serie reißen wird: Die vergangenen 18 Pflichtspiel-Duelle der beiden Klubs gewann der Rekordmeister. Der letzte Bremer Sieg datiert vom 20. September 2008, als Werder in der Allianz Arena mit 5:2 triumphierte. Die Bremer hingegen sind seit dem Jahreswechsel noch ungeschlagen und möchten ihren Lauf auch in München fortsetzen.

Ab 14.00 Uhr begrüßt Moderator Michael Leopold die Zuschauer zum "Super Samstag". An seiner Seite werden die Sky Experten Christoph Metzelder und Reiner Calmund sämtliche Partien besprechen und die Begegnungen im Anschluss in "Alle Spiele, alle Tore - Die bwin Highlight Show" analysieren. In den weiteren Partien am Samstagnachmittag kommt es unter anderem zum Fernduell um den Relegationsplatz: Der VfB Stuttgart tritt in Augsburg an, der 1. FC Nürnberg ist in Leverkusen zu Gast.

Das Topspiel Gladbach gegen Leipzig am Samstagabend

Am Samstagabend empfängt Borussia Mönchengladbach im "Krombacher Topspiel der Woche" RB Leipzig. Mit einem Sieg hätte die Fohlen-Elf weiterhin alle Chancen im Kampf um die UEFA Champions League. Den Leipzigern wäre diese bei einem Auswärtssieg mit dann zehn Punkten Vorsprung auf Platz fünf wohl nicht mehr zu nehmen. Sky Experte Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann melden sich um 17.30 Uhr live aus dem Borussia-Park.

Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 1 HD können Sky Q Kunden die Partie auch auf Sky Sport UHD auch in Ultra HD erleben. Als besonderer Service steht ab 18.20 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 3 HD auch das Scoutingfeed der Begegnung zur Verfügung. Hier haben Fans die Möglichkeit, die Partie in der Totalen zu verfolgen.

Der "Super Sonntag" mit Freiburg - Dortmund und Hertha - Hannover

Komplettiert wird der Spieltag mit zwei Begegnungen am "Super Sonntag", durch den Moderatorin Jessica Libbertz und Sky Experte Didi Hamann ab 14.30 Uhr führen. In der frühen Partie ist der BVB in Freiburg zu Gast. An selber Stelle konnte der FC Bayern vor drei Wochen nur einen Punkt mitnehmen - sollte auch den Dortmundern kein Sieg gelingen, würden die schwarz-gelben Meisterschaftshoffnungen einen erneuten Rückschlag erleiden. Im Anschluss überträgt Sky die Partie zwischen Hertha BSC gegen Hannover 96.

Thomas Hitzlsperger und Frank Baumann Gäste bei "Wontorra - der o2 Fußball-Talk", Christian Titz bei "Sky90"

Abgerundet wird der 30. Bundesliga-Spieltag am Sonntag in den Fußball-Talks. Ab 10.45 Uhr begrüßt Jörg Wontorra auf Sky Sport News HD zwei ehemalige Bundesliga-Profis und Nationalspieler, die mittlerweile die sportlichen Geschicke ihres Ex-Vereins leiten. Frank Baumann ist seit drei Jahren als Geschäftsführer Sport beim SV Werder Bremen tätig. Unter dem Franken, der zehn Jahre das Werder-Trikot trug, spielen die Bremer derzeit die erfolgreichste Saison seit Langem.

Außerdem ist Thomas Hitzlsperger zu Gast. Der 37-Jährige trat im Februar die Nachfolge von Michael Reschke als Sportvorstand des VfB Stuttgart an und plant derzeit inmitten des Abstiegskampfes die nächste Saison bei den Schwaben.

Komplettiert wird die Runde von Sky Experte Jan Aage Fjörtoft, Carli Unterberg (stellvertretender Sportchef Bild) und Tobias Altschäffl (Sport-Bild).

Am Sonntagabend bei "Sky90" begrüßt Patrick Wasserziehr Christian Titz, der bis zum 10. Spieltag dieser Saison als HSV-Trainer tätig war. Neben ihm sind Dr. Edmund Stoiber, ehemalige Ministerpräsident Bayerns und Mitglied des Aufsichtsrates beim FC Bayern München, sowie der Sky Experte Didi Hamann und Fritz von Thurn und Taxis zu Gast. Die Sendung beginnt um 19.55 Uhr direkt im Anschluss an die Bundesliga-Live-Übertragung aus Berlin.

"Bundesliga kompakt" mit Schalke - Hoffenheim am Samstag und Wolfsburg - Frankfurt am Montag

Ausnahmsweise am Samstagabend zeigt Sky in "Bundesliga kompakt" unmittelbar nach Spielende um 22.30 Uhr eine ausführliche Spielzusammenfassung der Partie zwischen dem FC Schalke und der TSG Hoffenheim. Am Montag um 22.30 Uhr schließen Highlights der Partie des VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt in "Bundesliga kompakt" den 30. Spieltag ab.

Mit dem Sky Abo, dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars live dabei sein

Die Bundesliga-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Fußball-Bundesliga Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.

Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei allen Übertragungen der Bundesliga und 2. Bundesliga live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.

Darüber hinaus sind die Live-Übertragungen auch in allen Sky Sportsbars verfügbar.

Der 30. Bundesliga-Spieltag bei Sky:

Super Samstag:

14.00 Uhr: Vorberichte und Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

15.15 Uhr: FC Bayern München - SV Werder Bremen auf Sky Sport Bundesliga 2 HD

15.15 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Nürnberg auf Sky Sport Bundesliga 3 HD

15.15 Uhr: FC Augsburg - VfB Stuttgart auf Sky Sport Bundesliga 4 HD

15.15 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - Fortuna Düsseldorf auf Sky Sport Bundesliga 5 HD

17.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - Die bwin Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 2 HD

17.30 Uhr: Das "Krombacher Topspiel der Woche" Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga 1 HD, Sky Sport UHD und im Scoutingfeed auf Sky Sport Bundesliga 3 HD

22.30 Uhr: "Bundesliga kompakt" mit Highlights von FC Schalke 04 - TSG 1899 Hoffenheim auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

Super Sonntag:

10.45 Uhr: "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" auf Sky Sport News HD

14.30 Uhr: SC Freiburg - Borussia Dortmund und Hertha BSC - Hannover 96 auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

19.55 Uhr: "Sky90" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

Montag:

22.30 Uhr: "Bundesliga kompakt" mit Highlights von VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

