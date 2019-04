Sky Deutschland

Hexen, Vampire und Dämonen: Neue Sky Original Production "A Discovery of Witches" ab 26. April exklusiv auf Sky 1

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots)

- Achtteilige Sky Eigenproduktion aus Großbritannien u.a. mit Teresa Palmer, Matthew Goode, Edward Bluemel und Louise Brealey - TV-Adaption basiert auf der Buchreihe "All Souls Trilogie" der amerikanischen Bestseller-Autorin Deborah Harkness - Zwei weitere Staffeln bereits bestätigt - Ab 26. April immer freitags auf Sky 1 sowie Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket

Unterföhring, 17. April 2019 - Große Gefühle in der mystischen Welt: In der Sky Original Production "A Discovery of Witches" wimmelt es nicht nur von mystischen Wesen wie Hexen, Vampiren und Dämonen - auch tiefe Emotionen kommen in der Fantasyserie nicht zu kurz. Die junge Historikerin Diana Bishop (Theresa Palmer u.a. "Warm Bodies" und ""Berlin Syndrome") besitzt zwar die Zauberkräfte einer Hexe, möchte mit ihrer übernatürlichen Seite aber nichts zu tun haben. Stattdessen widmet sie sich mit vollem Elan der Alchemie und bekommt nach einem hervorragenden Vortrag eine Professur in Oxford angeboten. Bei ihren Recherchen dort gerät sie an ein lange verschollen geglaubtes Buch, welches Diana nicht nur mit ihren Zauberkräften konfrontiert, sondern auch jede Menge anderer magischer Wesen auf den Plan ruft. Unter ihnen auch der geheimnisvolle Vampir Matthew (Matthew Goode u.a. "Downton Abbey", "The Crown" und "Good Wife"), der sich aber bald nicht mehr nur für das Buch interessiert. Die achtteilige Sky Original Production, basierend auf der Romanreihe "All Souls Trilogie" von Deborah Harkness, vereint den Kosmos von Hexen, Vampiren und Dämonen mit geschichtlichen Details und erzeugt damit einen spannende Mix aus Abenteuer, Fantasy und Liebesgeschichte. Ab 26. April immer freitags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky 1, sowie On Demand, Sky Go und Sky Ticket zu sehen. Zwei weitere Staffeln wurden bereits bestätigt. Für Journalisten sind erste Screener im Sky-Screenignroom zu sehen.

Mehr zu "Discovery of Witches":

Nach einem großartigen Vortrag über Alchemie wird Diana Bishop (Teresa Palmer) eine Professur in Oxford angeboten. Als sie sich dort in der Bibliothek auf ihre Arbeit vorbereitet, gerät sie an ein magisches Buch, das die Historikerin mit ihrer Abstammung von einer Hexenfamilie konfrontiert. Doch Diana will nichts mit ihrem übernatürlichen Erbe zu tun haben. Die Situation ändert sich, als Vampir Matthew (Matthew Goode) auftaucht, der sich ebenfalls für das bisher verschollen geglaubte Buch interessiert. Nun stellt sich nicht nur ihm die Frage, wie Diana an das Buch gekommen ist, sondern auch allen anderen Kreaturen zwischen Himmel und Hölle.

Geheimnisvoll und fesselnd entwickelt sich in "A Discovery of Witches" vor der Kulisse von Oxfords altehrwürdigen Gemäuern ein modernes Fantasy-Drama für Erwachsene. Die Liebesgeschichte zwischen einer schönen Hexe und einem 1500 Jahre alten Vampir entführt in eine von übernatürlichen Kreaturen bevölkerte Zwischenwelt, die von den Menschen immer weiter zurückgedrängt wurde. Die amerikanische Bestseller-Autorin Deborah Harkness, die auch als Executive Producer an der TV-Adaption von "A Discovery of Witches" mitwirkte, ist wie ihre Protagonistin studierte Historikerin. Harkness verknüpft Fiktion mit wissenschaftlichen Erkenntnissen: So handelt es sich bei dem magischen Buch "Ashmole 782" tatsächlich um ein Manuskript des Alchemisten Elias Ashmole, das seit 1697 als verschollen gilt.

Facts:

Originaltitel: "A Discovery of Witches", Fantasyserie, GB 2018, erste Staffel mit acht Episoden, ca. 45 Minuten. Produzenten: Deborah Harkness, Jane Tranter, Ashley Pharoah und Julie Gardner. Mit Teresa Palmer, Matthew Goode, Edward Bluemel, Louise Brealey, Malin Buska, Aiysha Hart, Owen Teale, Alex Kingston, Lindsay Duncan uvm. Zwei weitere Staffeln wurden bereits bestätigt

Ausstrahlungstermine:

Ab 26.4.2019 um 20.15 Uhr immer freitags auf Sky 1 und parallel auch auf Sky Ticket, Sky Go und On Demand.

Über Sky 1:

Der Entertainmentsender Sky 1 zeigt in Deutschland und Österreich eine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformaten und hochkarätigen Serien. Das Programm besteht sowohl aus eigenproduzierten Shows und Serien als auch aus großartigen internationalen Serienproduktionen.

Pressekontakt:

Stephanie Schlayer

External Communications

Tel. +49 89 9958 6867

Stephanie.Schlayer@sky.de

twitter.com/SkyDeutschland





Kontakt für Fotomaterial:

Carolin Noack

Tel. +49 89 9958 6808

Fotoserver: https://medien.sky.de

DL-picture-management-operations@sky.de

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell