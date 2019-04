Sky Deutschland

Die finale Staffel. Die finalen Antworten. So wirbt Sky Ticket für "Game of Thrones"

Ein Dokument

Unterföhring (ots)

- In-house konzipiert von Sky Creative: Kampagne findet national in DOOH, Radio, Display, Online und Social Media statt - Episode 1 der achten Staffel in der Nacht vom 14. auf den 15. April auf Abruf verfügbar, jede Woche eine neue Episode - Katleen Barbier, Sky: "Die neue und finale Staffel von 'Game of Thrones' ist weltweit das Serienhighlight schlechthin. Für die Premiere der finalen Staffel auf Sky Ticket wecken wir jetzt die Neugier noch stärker und sorgen für maximale Vorfreude mit spannenden Fragen und ersehnten, möglichen Antworten" Unterföhring, 10. April 2019 - Das Fantasy-Epos kehrt ein letztes Mal zurück: Die finale Staffel von "Game of Thrones" ist parallel zum US-Start ab dem 15. April auf Sky und Sky Ticket zu sehen. Sky Ticket, der Streaming-Dienst von Sky Deutschland wirbt ab sofort national mit der HBO-Erfolgsserie über die Kanäle Digital out of Home, Radio, Display, Online und Social Media. Katleen Barbier, Director Marketing & Communications bei Sky Ticket: "Die neue und finale Staffel von 'Game of Thrones' ist dieses Jahr weltweit das Serienhighlight schlechthin. Für die Premiere der finalen Staffel auf Sky Ticket wecken wir jetzt die Neugier noch stärker und sorgen für maximale Vorfreude mit spannenden Fragen und ersehnten, möglichen Antworten. Die national angelegte Marketingkampagne schafft Aufmerksamkeit - die ultimativen Antworten erhalten die Fans dann bei Sky und Sky Ticket." Die Kampagne Sky Ticket stellt offene Fragen und Fantheorien zur finalen Staffel von "Game of Thrones" in den Mittelpunkt der Kampagne. Die Werbemittel im Social- Media- und Display-Bereich konfrontieren verschiedene Charaktere mit ihrer ungewissen Zukunft und stellen sie teilweise auch gegenüber. Dies schafft weitere Neugier und Aufmerksamkeit für die ersehnte Auflösung in der kommenden Staffel acht. Darüber hinaus warnt ein Aufsager im Radio vor bevorstehenden Spoilern rund um "Game of Thrones" und rät zur Sky Ticket Nutzung, um dem entgegenzuwirken. Die Kampagne wird von weiteren Werbemitteln in DOOH, Display und Online begleitet, die sich des Key-Art-Motivs der Serie bedienen. Zudem wird der Start der finalen Staffel auf Sky Ticket durch Influencer Marketing unterstützt. Gebuchte Influencer sind unter anderem Aaron Troschke, Felix von der Laden, Le Floid, ApeCrime, Rocket Beans TV und Andrej Mangold. Motive stehen hier zum Download zur Verfügung: https://bit.ly/2GeSNZr Details zur Kampagne auf einen Blick - Kampagnenzeitraum: 10.04. - 26.05.2019 - Budget: im einstelligen Millionenbereich - Kanäle: DOOH, Radio, Display, Online und Social Media - Kreation und Umsetzung: Sky Creative Ausstrahlungstermine "Game of Thrones" Staffel acht: in der Nacht vom 14. auf den 15. April 2019, um ca. 3.00 Uhr auf Sky Ticket, Sky Go und Sky Q zunächst im Live-Stream und dann auf Abruf, sowie am 15. April um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic Thrones HD. Pro Woche strahlt Sky eine Episode aus. Über Sky Deutschland: Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Original Productions. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.

Pressekontakt:

Alexandra Fexer

Manager Corporate Communications

Tel. 089 9958 6034

Alexandra.fexer@sky.de

twitter.com/SkyDeutschland

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell