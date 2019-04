Sky Deutschland

Die Jagd nach dem Green Jacket beginnt: das 83. Masters in Augusta von Donnerstag bis Sonntag live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots)

- Sky berichtet von Donnerstag bis Sonntag insgesamt rund 18 Stunden live und exklusiv vom Augusta National Golf Club, Carlo Knauss und Gregor Biernath kommentieren

- Neben dem Abonnement des Sky Sport-Pakets können Fans mit dem monatlich kündbaren Streaming-Service Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung live dabei sein

- Deutschlands Golfsender Nummer 1: neben dem Masters überträgt Sky in den kommenden Jahren unter anderem den Ryder Cup und die Turniere der US PGA Tour live und exklusiv - darüber hinaus zeigt Sky auch alle Turniere der European Tour live

- Highlights aus Augusta im Free-TV am Montag ab 20.45 Uhr auf Sky Sport News HD

Bereits zum 83. Mal findet in diesem Jahr das Masters statt. Mit seiner unverwechselbaren Mischung aus Tradition und sportlichem Anspruch ist das erste Major des Jahres nicht nur das wohl prestigeträchtigste Golfturnier, sondern eine der berühmtesten Sportveranstaltungen überhaupt. Sky berichtet von Donnerstag bis Sonntag insgesamt rund 18 Stunden live und exklusiv im deutschen Fernsehen.

In Augusta gehen mit Bernhard Langer und Martin Kaymer auch zwei deutsche Profis an den Start - als Kandidaten auf den Gewinn des legendären "Green Jacket" gelten aber andere. Zum Kreis der Favoriten zählen unter anderem der Weltranglistenerste Justin Rose, Rory McIlroy. Dustin Johnson, Jordan Spieth und Tiger Woods, der 1997 mit seinem ersten Sieg in Augusta für Aufsehen in der ganzen Sportwelt sorgte und anschließend drei weitere Male triumphierte. Ebenfalls mit von der Partie sind Titelverteidiger Patrick Reed und Dreifachsieger Phil Mickelson.

Ab Donnerstag, 21.00 Uhr bis einschließlich Sonntagabend berichtet Sky live und exklusiv aus dem Augusta National Golf Club. Carlo Knauss und Gregor Biernath kommentieren das Geschehen. Sky überträgt das Turnier wie auch in den kommenden Jahren über alle Verbreitungswege live und exklusiv.

Die Highlights des 83. Masters zeigt Sky Sport News HD am Montag ab 20.45 Uhr in einer halbstündigen Zusammenfassung im Free-TV.

Sky Sport - die erste Adresse für alle Golffans in Deutschland

Auch in den kommenden Jahren bleibt Sky Deutschland die Heimat für alle Golffans in Deutschland und Österreich. Neben dem Masters in Augusta wird Sky unter anderem den Ryder Cup 2020 und 2022 als einziger Anbieter in Deutschland live übertragen. Auch die US PGA Tour wird bis mindestens einschließlich der Saison 2020 über alle Verbreitungswege live und exklusiv bei Sky Deutschland zu sehen sein.

Darüber hinaus hat Sky die Partnerschaft mit der European Tour langfristig verlängert und wird die besten Golfer Europas auch in den kommenden Jahren bei sämtlichen Turnieren der European Tour live präsentieren, inklusive der vier Turniere der World Golf Championships (WGC) und der acht Turniere der Rolex Series. Neben den exklusiven Live-Übertragungsrechten über Satellit und Kabel umfasst der Vertrag auch die Verbreitung via IPTV, Web und Mobile.

Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Die Golf-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Sport-Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.

Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Golffans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei allen Golf-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.

Das Masters in Augusta bei Sky:

Donnerstag:

21.00 Uhr: Tag 1 live auf Sky Sport 1 HD

Freitag:

21.00 Uhr: Tag 2 live auf Sky Sport 1 HD

Samstag:

21.00 Uhr: Tag 3 live auf Sky Sport 1 HD

Sonntag:

20.00 Uhr: Tag 4 live auf Sky Sport 1 HD

Montag:

20.45 Uhr: die Highlights auf Sky Sport News HD

Pressekontakt:

Thomas Kuhnert

Senior Manager Sports Communications

Tel. 089 / 99 58 68 83

Thomas.kuhnert@sky.de

twitter.com/SkyDeutschland

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell