Unterföhring (ots) - Vier gewinnt! Mit Benny, Shirin, Saki und Christos stehen die Finalisten von "The Biggest Loser" 2018 fest. Im zweiten Halbfinale, das am Sonntag mit sehr starken 14,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern überzeugte, konnte sich das Quartett für den Einzug ins Finale der SAT.1-Abnehmshow qualifizieren. Der Bestwert der aktuellen Staffel liegt bei 15,3 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.). Welcher Kandidat sich den Titel und die Siegprämie von 50.000 Euro sichert, entscheidet sich am Sonntag, 22. April 2018, in der großen Prime-Time-Finalshow um 20:15 Uhr, moderiert von Christine Theiss und Matthias Killing. Die Gewinnerin oder der Gewinner tritt in die Fußstapfen von Vorjahres-Siegerin Alexandra, die ihr Startgewicht von 103,4 Kilo um 53,2 Kilo reduzierte - und mit einem prozentualen Minus von 51,45 Prozent einen neuen Abnahme-Rekord aufstellte.

Die Finalisten im Überblick:

Benny aus Bürstadt/Hessen; 26 Jahre; Startgewicht: 165 Kilo; Abnahme bis zum Finale: 57,6 Kilo (entspricht 34,91 Prozent des Ausgangsgewichts)

Christos aus Ketsch/Baden-Württemberg; 23 Jahre; Startgewicht: 179,4 Kilo; Abnahme bis zum Finale: 57,3 Kilo (entspricht 31,94 Prozent des Ausgangsgewichts)

Saki aus Nürnberg/Bayern; 40 Jahre; Startgewicht: 189,6 Kilo; Abnahme bis zum Finale: 66,5 Kilo (entspricht 35,07 Prozent des Ausgangsgewichts)

Shirin aus Jena/Thüringen; 34 Jahre; Startgewicht: 94,6 Kilo; Abnahme bis zum Finale: 32,8 Kilo (entspricht 34,67 Prozent des Ausgangsgewichts)

Basis: Alle Fernsehhaushalte Deutschland (D+EU) Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 16.04.2018 (vorläufig gewichtet: 15.04.2018)

