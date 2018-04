Bestwert für Start der neuen Folgen "LUKE! Die Schule und ich" // Erfolgreicher Einstand für "Die Faisal Kawusi Show" // SAT.1 ist Marktführer am Freitag

Unterföhring (ots) - Auf diesen "Lehrer" fahren die Zuschauer ab: Die neuen Folgen von "LUKE! Die Woche und ich" starten mit Bestwert. Die Luke Mockridge-Show trumpft am Freitag mit einem hervorragenden Marktanteil von 14,2 Prozent (Zuschauer 14-49 Jahre) in SAT.1 auf (Bestwert 2017: 13,5 Prozent). Im Anschluss feiert Faisal Kawusi einen erfolgreichen SAT.1-Einstand: Seine neue Comedy-Late-Night "Die Faisal Kawusi Show" begeistert 10,1 Prozent der Zuschauer. SAT.1 ist mit einem Tagesmarktanteil von 10,8 Prozent Marktführer am Freitag.

Mamma mia: In der nächsten Ausgabe (20. April) bittet "Klassenleiter" Luke Mockridge seine Mutter Margie Kinsky, Sänger Sasha, Trainerlegende Peter Neururer und Autor Torsten Sträter als Promi-Schüler zur Prüfung. In "Die Faisal Kawusi Show" begrüßt der Gastgeber Nelson Müller als Studiogast.

"LUKE! Die Schule und ich" freitags, 20:15 Uhr, in SAT.1 "Die Faisal Kawusi Show" freitags, 22:30 Uhr, in SAT.1 Basis: Alle Fernsehhaushalte Deutschland (D+EU) Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 14.04.2018 (vorläufig gewichtet: 13.04.2018) Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Frank Wolkenhauer Tel. +49 [89] 9507-1158 Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.com Bildredaktion: Johanna Brinkmann Tel. +49 [89] 9507-1161 Johanna.Brinkmann@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell