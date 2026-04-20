Statistisches Bundesamt

Exporte in den Iran im Jahr 2025 um 24,5 % gegenüber dem Vorjahr gesunken

WIESBADEN (ots)

Im Jahr 2025 lag der Iran exportseitig auf Platz 72 der wichtigsten Handelspartner Deutschlands

Exportüberschuss im Handel mit dem Iran - Maschinen wichtigste Exportgüter

Immer weniger Unternehmen am Handel mit dem Iran beteiligt

Im Jahr 2025 wurden Waren im Wert von 961,6 Millionen Euro von Deutschland in den Iran exportiert. Damit sanken die Exporte dorthin gegenüber dem Vorjahr um 24,5 %. Aus dem Iran nach Deutschland importiert wurden im Jahr 2025 Waren im Wert von 234,5 Millionen Euro. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, nahmen die Importe im Vergleich zum Vorjahr um 1,7 % zu. Gegenüber dem Jahr 2018 sanken die Exporte im Jahr 2025 um 64,3 % und die Importe um 46,8 %. Im Jahr 2018 hatten die deutschen Exporte in den Iran noch 2,7 Milliarden Euro und die Importe von dort 440,8 Millionen Euro betragen. Ende 2018 hatten die Vereinigten Staaten umfassende Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft gesetzt, was sich auf den weltweiten Handel mit dem Iran auswirkte.

Iran exportseitig auf Rang 72 der Handelspartner Deutschlands

In der Rangfolge der wichtigsten Handelspartner belegte der Iran im Jahr 2025 exportseitig Rang 72 hinter Zypern und vor dem Oman. Im Vorjahr hatte der Iran auf Rang 68 gelegen. Im Jahr 2018, dem Jahr vor dem Inkrafttreten der US-Sanktionen, hatte der Iran noch auf Rang 51 der wichtigsten Exportländer Deutschlands gelegen. Importseitig belegte der Iran im Jahr 2025 den 99. Platz in der Rangfolge der wichtigsten Handelspartner Deutschlands (Jahr 2024: Rang 97). Im Jahr 2018 hatte der Iran noch Rang 80 belegt.

Maschinen wichtigstes Exportgut, importiert werden hauptsächlich Nahrungsmittel

Wichtigstes Exportgut aus Deutschland in den Iran waren im Jahr 2025 Maschinen mit einem Wert von 248,4 Millionen Euro. Die Exporte dieser Warengruppe waren um 33,6 % niedriger als im Vorjahr. Weitere wichtige Exportgüter waren Pharmazeutische Erzeugnisse mit einem Wert von 228,7 Millionen Euro (-8,9 %) und Chemische Erzeugnisse mit 141,8 Millionen Euro (-22,8 %).

Aus dem Iran nach Deutschland importiert wurden im Jahr 2025 hauptsächlich Nahrungsmittel. Mit einem Wert von 153,9 Millionen Euro machten diese fast zwei Drittel (65,6 %) der iranischen Importe aus, darunter als wichtigster Posten Pistazien ohne Schale mit einem Wert von 78,0 Millionen Euro. Danach folgten pharmazeutische Erzeugnisse mit einem Wert von 23,8 Millionen Euro und Textilien mit 17,4 Millionen Euro, wie zum Beispiel geknüpfte Teppiche aus Wolle oder feinen Tierhaaren mit 12,6 Millionen Euro.

Exporte übersteigen Importe im Jahr 2025

Deutschland verzeichnete im Jahr 2025 im Handel mit dem Iran einen Exportüberschuss. Es wurden für 727,1 Millionen Euro mehr Waren von Deutschland in den Iran exportiert als von dort importiert. Im Jahr 2024 hatte der Exportüberschuss im Handel mit dem Iran 1,0 Milliarden Euro betragen, im Jahr 2018 hatte 2,3 Milliarden Euro.

Exporte in den ersten zwei Monaten 2026 um 48,5 % gesunken

Im Zeitraum Januar bis Februar 2026 wurden Waren im Wert von 102,3 Millionen Euro in den Iran exportiert. Damit nahmen die Exporte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 48,5 % ab. Importiert aus dem Iran wurden in den ersten zwei Monaten 2026 Waren im Wert von 37,0 Millionen Euro (+1,9 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum).

Immer weniger Unternehmen am Handel mit dem Iran beteiligt

Im Jahr 2024 waren 2 556 Unternehmen in den Handel zwischen Deutschland und dem Iran involviert. Das waren 61,4 % weniger Unternehmen als im Jahr 2018, als noch 6 630 Unternehmen am Handel mit dem Iran beteiligt waren. Während bei den Importen die Anzahl der Unternehmen, die Waren nach Deutschland aus dem Iran einführten, um rund ein Drittel von 1 719 Unternehmen im Jahr 2018 auf 1 152 Unternehmen in 2024 zurückging, sank die Zahl der in den Iran exportierenden Unternehmen von 5 352 im Jahr 2018 auf 1 504 im Jahr 2024.

Methodische Hinweise:

Gegenstand der Außenhandelsstatistik ist der grenzüberschreitende Warenverkehr Deutschlands mit dem Ausland. Ausgewertet wurden die Ergebnisse auf Basis des Güterverzeichnisses für Produktionsstatistiken. Auswertungen zum unternehmensbezogenen Außenhandel (TEC - Trade by enterprise characteristics) werden durch eine Verknüpfung der Außenhandelsergebnisse mit dem Unternehmensregister (URS) erstellt.

Weitere Informationen:

Alle detaillierten Ergebnisse zum Außenhandel des Berichtsmonats Februar 2026 bietet die Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 51000). Unternehmensbezogene Außenhandelsergebnisse finden Sie ebenfalls auf GENESIS-Online (Tabellen 51911) Ausgewählte Tabellen bietet auch die Themenseite "Außenhandel" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.

Ergebnisse zum Außenhandel sind auch im "Dashboard Konjunktur" (www.dashboard-deutschland.de) verfügbar. In diesem Datenportal bündelt das Statistische Bundesamt hochfrequente Indikatoren der amtlichen Statistik und weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und Finanzen sowie Arbeitsmarkt, Bauen und Energie.

Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

Weitere Auskünfte: Außenhandel Telefon: +49 611 75 2481 www.destatis.de/kontakt

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