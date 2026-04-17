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Statistisches Bundesamt

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 20.04.2026 bis 24.04.2026

Wiesbaden (ots)

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:

Montag, 20.04.2026

  • (Nr.139) Außenhandel (Detailergebnisse), Februar 2026
  • (Nr.140) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, März 2026
  • (Nr.141) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand), Februar 2026

Dienstag, 21.04.2026

  • (Nr.142) Sterbefallzahlen (vorläufige Daten), 1. Quartal 2026
  • (Nr.17) Zahl der Woche zum Girls' Day und Boys' Day (23.04.): Häufigste Ausbildungsberufe von Frauen und Männern bei neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen, Jahr 2024

Mittwoch, 22.04.2026

  • (Nr. N024) Nutzung von Homeoffice nach Häufigkeit, Betriebsgröße, Altersgruppen und Wirtschaftsbereich sowie im EU-Vergleich, Jahr 2025

Donnerstag, 23.04.2026

  • (Nr. 143) Strukturdaten zum Handwerk (Zahl der Unternehmen, Umsatz und Zahl tätiger Personen), Ergebnisse der Handwerkszählung, Jahr 2024

Freitag, 24.04.2026

  • (Nr. 144) Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Februar 2026
  • (Nr. 145) Ausgaben für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Jahre 2023/2024

(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontakt

Pressekontakt:

Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell

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