Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 20.04.2026 bis 24.04.2026

WIESBADEN (ots) - Baugenehmigungen im Neubau von Januar bis Februar 2026 zum Vorjahreszeitraum: +17,6 % bei Wohngebäuden insgesamt +14,2 % bei Einfamilienhäusern +25,8 % bei Zweifamilienhäusern +18,0 % bei Mehrfamilienhäusern Im Februar 2026 wurde in Deutschland der Bau von 22 200 Wohnungen genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das ...

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