Exporte von neuen Pkw in den ersten fünf Monaten 2025 um 1,1 % zum Vorjahreszeitraum gestiegen

Exporte von Neuwagen in die USA nahmen im gleichen Zeitraum um 1,9 % ab

Pkw im Wert von 57,9 Milliarden Euro in den ersten fünf Monaten 2025 exportiert

Wichtigste Zielländer waren das Vereinigte Königreich, die USA und Italien

Von Januar bis Mai 2025 wurden rund 1,5 Millionen neue Pkw im Wert von 57,9 Milliarden Euro aus Deutschland exportiert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum die Exporte von Neuwagen mengenmäßig um 1,1 %. Wertmäßig nahm der Export von neuen Pkw um 0,4 % zu.

Die Ausfuhr von Neuwagen machte im Zeitraum von Januar bis Mai 2025 einen Anteil von 8,8 % an den gesamten deutschen Exporten aus. Damit ist der Anteil unverändert gegenüber Januar bis Mai 2024. Die wichtigsten Zielländer für deutsche Pkw waren in den ersten fünf Monaten 2025 das Vereinigte Königreich, die USA und Italien. In diese drei Länder gingen 32,2 % der neuen Pkw. In das Vereinigte Königreich wurden rund 183 000 Pkw oder 12,4 % der Neuwagen exportiert, in die USA 181 000 (12,3 %) und nach Italien 111 000 (7,5 %) Pkw.

25,3 % mehr Elektroautos exportiert als im Vorjahreszeitraum

Der Export von Neufahrzeugen mit Verbrennungsmotor machte in den ersten fünf Monaten des Jahres 2025 den mengenmäßig größten Anteil aus: 52,1 % der deutschen Exporte von Neuwagen hatten diese Antriebsart. Danach folgten Pkw mit Elektromotor (28,3 %) und Hybridfahrzeuge (19,6 %). Während die Exporte von Verbrennern auf 767 000 Pkw zurückgingen (-11,1 %), wurden mit 416 000 Pkw deutlich mehr Elektroautos als im Vorjahreszeitraum exportiert (+25,3 %). Auch die Ausfuhr von Hybridfahrzeugen legte mit 289 000 Pkw zu (+10,7 %). Wertmäßig zeigt sich der Trend bei den Antriebsarten noch deutlicher: Von Januar bis Mai 2025 wurden wertmäßig 17,0 % weniger Verbrenner exportiert als im Vorjahreszeitraum, bei Elektroautos waren es 27,2 % mehr und bei Hybridfahrzeugen 20,6 % mehr als im vorangegangenen Jahr.

Exporte von Neuwagen in die USA um 1,9 % gesunken

In die USA wurden mit 181 000 Pkw im Wert von 8,8 Milliarden Euro mengenmäßig 1,9 % und wertmäßig 3,2 % weniger Pkw als im Vorjahreszeitraum exportiert. Den mit Abstand größten Teil der Exporte in die USA machten mit 102 000 oder 56,4 % Pkw mit Verbrennungsmotor aus. Es folgten Elektroautos mit 25,7 % (47 000 Pkw) und Hybridfahrzeuge mit 17,9 % (32 000 Pkw). Exporte von Neuwagen mit Verbrennungsmotor in die USA gingen in den ersten fünf Monaten 2025 damit um 11,8 % zum Vorjahreszeitraum zurück, während deutlich mehr Hybridfahrzeuge als im Vorjahr dorthin ausgeführt wurden (+36,3 %). Bei Pkw mit Elektroantrieb gab es demgegenüber nur einen geringen Anstieg (+3,2 %).

Betrachtet man nur die ersten drei Monate des Jahres 2025, so zeigen sich mengenmäßig 14,7 % höhere Exporte von Neuwagen in die USA als im Vorjahr. In den Monaten April und Mai 2025 wurden wiederum insgesamt 23,5 % weniger Pkw in die USA exportiert als im gleichen Zeitraum 2024.

Importe von Pkw

Nach Deutschland importiert wurden in den ersten fünf Monaten des Jahres 2025 rund 741 000 neue Pkw im Wert von 21,1 Milliarden Euro. Gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres 2024 sanken die Einfuhren mengenmäßig um 5,7 % und wertmäßig um 3,5 %. Die meisten importierten Neuwagen stammten mit 14,5 % aus Spanien (107 000 Pkw), gefolgt von Tschechien (13,6 %, 101 000 Pkw) und der Slowakei (11,0 %, 82 000 Pkw). Aus China wurden 45 000 Pkw importiert, das waren 6,1 % der gesamten Importe von Neuwagen und 11,6 % weniger als in den ersten fünf Monaten 2024. Trotz des Rückgangs kletterte China auf Rang 4 der wichtigsten Ursprungsländer für Neuwagen und überholte damit die USA. Aus den Vereinigten Staaten wurden von Januar bis Mai 2025 rund 40 000 neue Pkw importiert (5,3 % der gesamten Importe von Neuwagen). Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum waren das 30,3 % weniger. Das Land fiel damit auf Rang 5 der wichtigsten Ursprungsländer von neuen Pkw zurück.

Auch bei den importierten Fahrzeugen war der Verbrennungsmotor die häufigste Antriebsart mit 57,3 % oder 425 000 Pkw, gefolgt vom Hybridmotor mit 26,7 % der importierten Fahrzeuge (198 000 Pkw). Reine Elektrofahrzeuge machten einen Anteil von 16,0 % aus (119 000 Pkw).

Methodische Hinweise:

Gegenstand der Außenhandelsstatistik ist der grenzüberschreitende Warenverkehr Deutschlands mit dem Ausland. Für die drei Pkw-Segmente wurden folgende Warenummern des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik zusammengefasst: Verbrennungsmotoren (WA8703 22 10, WA8703 23 19, WA8703 31 10, WA8703 32 19, WA8703 33 19); Hybridfahrzeuge (WA8703 40 10, WA8703 50 00, WA8703 60 10, WA8703 70 00). Für die reinen Elektrofahrzeuge wurde die WA8703 80 10 ausgewertet.

