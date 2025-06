Bundesinnung der Hörakustiker KdöR

Ausgezeichnet: Akademie für Hörakustik erhält erneut LQW-Zertifizierung

Lübeck (ots)

Die Akademie für Hörakustik wurde am 04. Juni 2025 erneut erfolgreich nach dem anspruchsvollen Verfahren "Lernerorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung" (LQW) zertifiziert. Damit bestätigte eine der renommiertesten Zertifizierungsstellen für Bildungseinrichtungen in Deutschland die hohe Qualität der Bildungs- und Verwaltungsprozesse an der Akademie.

Die Zertifizierung stellt nicht nur eine bedeutende Auszeichnung dar, sondern ist auch eine entscheidende Voraussetzung für die Durchführung staatlich geförderter Bildungsmaßnahmen wie der Meistervorbereitungskurse im Rahmen des Meister-BAföG. Sie erfolgt turnusmäßig alle vier Jahre und ist mit einem intensiven Selbstreport, einer theoretischen Prüfung sowie einem umfassenden Vor-Ort-Visitationsverfahren verbunden.

"Alle Mitarbeitenden der Akademie haben in den vergangenen vier Jahren mit großem Engagement und Ausdauer auf dieses Ziel hingearbeitet. Umso mehr freut es mich, dass wir nun erneut mit einer Auszeichnung zertifiziert wurden", sagte Jakob Stephan Baschab, Hauptgeschäftsführer der Bundesinnung der Hörakustiker und Direktor der Akademie für Hörakustik.

Im Mittelpunkt des Verfahrens stehen nicht nur die Bildungsprozesse, sondern auch die Einhaltung selbst gesetzter Qualitätsziele, die Zusammenarbeit im Team und die kontinuierliche Weiterentwicklung der gesamten Organisation. Besonders gewürdigt wurde bei der Visitation, dass die Akademie konsequent daran arbeitet, ihre selbst definierten Ansprüche auch im Alltag zu leben und umzusetzen.

Den Abschluss des Zertifizierungsprozesses bildete ein gemeinsamer Workshop mit allen Beteiligten, in dem strategische Ziele für die kommenden vier Jahre entwickelt wurden - weit über die operativen Anforderungen des LQW-Verfahrens hinaus.

Hintergrund zum Campus Hörakustik

Der Campus Hörakustik ist das zentrale Ausbildungs-, Fort- und Weiterbildungszentrum der Hörakustik in Deutschland. Im Rahmen einer international einmaligen Lernortkooperation der Bundesoffenen Landesberufsschule für Hörakustiker und Hörakustikerinnen (LBS) und der Akademie für Hörakustik (afh) unterrichten die afh und die LBS seit 1972 gemeinsam auf dem Campus Hörakustik zukünftige Hörakustiker und Hörakustikerinnen aus dem gesamten Bundesgebiet in Theorie und Praxis. Auch die Zwischen- und Gesellenprüfungen sowie Meisterkurse und -prüfungen finden auf dem Campus statt. Der Campus Hörakustik und die duale Hörakustik-Ausbildung haben weltweit Vorbildcharakter.

Original-Content von: Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, übermittelt durch news aktuell