Berliner Korrespondentenbüro

Neues Medium für Auslandsbeziehungen und Diplomatie in Gründung: diplo.news

Berlin (ots)

Berlins diplomatische Szene bekommt ein neues Medium: unabhängig, unparteiisch und schnell wie eine Nachrichtenagentur.

diplo.news ist ein Online-Medium für Nachrichten und Analysen zu Außenpolitik und Diplomatie, gegründet 2024 in Berlin. Die Redaktion befindet sich im Haus der Bundespressekonferenz im Berliner Regierungsviertel. Gründer und Herausgeber ist der Journalist Ewald König.

diplo.news ist eine private journalistische Initiative mit Themen, Berichten, Interviews, Hintergründen und Terminservice im diplomatischen Umfeld. Sie ist eine Ergänzung zu marktbeherrschenden Nachrichtenagenturen und anderen Medien, in denen Redaktionen fusioniert werden und Sparmaßnahmen dazu führen, dass viele Themen nicht behandelt werden.

Die Redaktion ist unabhängig und unparteiisch. Sie hält es mit dem Grundsatz: Journalisten müssen "mit Gott und Teufel reden" - also nicht nur mit Ländern, in denen westliche Werte herrschen. Verschwörungstheorien finden hier keinen Platz.

diplo.news liefert eigene redaktionelle Berichte aus der Welt der Diplomatie, gibt aber auch den Botschaften selbst eine Stimme für ihre Verlautbarungen. Die Texte erscheinen auf Deutsch und auf Englisch.

Weitere Produkte des neuen Mediums sind das diplo.cafe, diplo.international und diplo.services:

diplo.cafe ist das Forum für Presseattachés der ausländischen Botschaften. Die Veranstaltungen finden in unregelmäßigen Abständen im China Club oder anderen Locations statt. Sie dienen dem Networking der Diplomaten, dem Kennenlernen der Medienszene in Deutschland und dem Erfahrungsaustausch im Umgang mit deutschen Journalisten.

diplo.international ist eine seit zwei Jahren laufende TV-Talkshowserie im Hauptstadtsender TV Berlin, das in Berlin, Brandenburg, Hamburg und Teilen von Baden-Württemberg ausgestrahlt wird. Moderator Ewald König lädt Botschafterinnen und Botschafter, die in Deutschland akkreditiert sind, in seine Talkshow ein. Das Gespräch dauert knapp eine halbe Stunde, wird im Studio von TV Berlin aufgezeichnet und jeden Donnerstag um 19:30 Uhr gesendet.

diplo.services bietet eine Reihe von Dienstleistungen für Botschaften an.

Original-Content von: Berliner Korrespondentenbüro, übermittelt durch news aktuell