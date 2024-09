Das Blaue Sofa mit Rachel Eliza Griffiths: Lesung und Gespräch am 1. Oktober in Berlin

Bertelsmann SE & Co. KGaA

Rachel Eliza Griffiths Debütroman erscheint am 18. September bei Penguin Random House in deutscher Übersetzung

Schauspielerin Cynthia Micas liest aus "Was ihr uns versprochen habt"

Das Blaue Sofa erstmals im Berliner Traditionskino Babylon

Am 1. Oktober stellt Rachel Eliza Griffiths auf dem Blauen Sofa in Berlin ihren Debütroman "Was ihr uns versprochen habt" (Penguin Verlag) vor. Die US-amerikanische Künstlerin, Dichterin und Autorin war zuletzt im Mai dieses Jahres in Berlin, als sie ihren Ehemann Salman Rushdie auf dessen Lesereise zu seinem Memoir "Knife" begleitete.

"Was ihr uns versprochen habt" handelt von den beiden Schwestern Cinthy und Ezra, zwei Schwarzen Mädchen, die in den 1950er Jahren zu Beginn der Bürgerrechtsbewegung in einem Amerika der Weißen aufwachsen. Ihre Familie ist eine von zwei Schwarzen Familien in der Kleinstadt Salt Point, und ihre behütete Kindheit nimmt ein jähes Ende, als der Hass auch ihr Zuhause und ihre Träume bedroht.

Über ihren Roman sagt die Autorin: "Mein Buch 'Promise' ist eine Geschichte, deren Figuren im kollektiven amerikanischen Gedächtnis schon immer existiert haben. Vizepräsidentin Kamala Harris hat mir Hoffnung gegeben, dass unsere Nation die Fähigkeit zu bedeutenden Veränderungen besitzt. Mein Schreiben ist Teil dieser überall spürbaren Hoffnung, dass Amerika für eine tiefgreifende Aufarbeitung bereit ist."

Der Abend wird von Marie Kaiser (radioeins, rbb) moderiert. Die Lesung aus dem deutschen Text übernimmt die Schauspielerin Cynthia Micas, bekannt aus verschiedenen Theater-, Film- und Fernsehproduktionen, darunter die weltweit erfolgreiche und von UFA Fiction produzierte Prime-Serie "Maxton Hall".

In den USA ist Rachel Eliza Griffiths' Debütroman mit dem Originaltitel "Promise" im Mai 2023 bei Random House erschienen. Harper's Bazaar bezeichnet ihn als "eine leuchtende Coming-of-Age-Geschichte im Maine der 1950er Jahre", Publisher's Weekly schreibt: "Der mitreißende Debütroman der Dichterin Griffiths zeigt die heimtückische Reichweite des Rassismus in der Jim-Crow-Ära."

Die Veranstaltung im Überblick:

Das Blaue Sofa mit Rachel Eliza Griffiths

Lesung & Gespräch

1. Oktober 2024, 19.30 Uhr

BABYLON, Berlin

Deutsche Lesung: Cynthia Micas

Moderation: Marie Kaiser

Tickets: 12 Euro

Weitere Informationen und Tickets finden Sie hier.

Über das Blaue Sofa

Das Blaue Sofa gehört zu den langlebigsten und erfolgreichsten Literaturformaten im deutschsprachigen Raum. Seit der Gründung im Jahr 2000 nahmen mehr als 3.100 Autor:innen hier Platz, um auf den Buchmessen und darüber hinaus ihre neuen Bücher vorzustellen. Das Format wurde in den vergangenen Jahren von Bertelsmann, ZDF, Deutschlandfunk Kultur und 3sat gemeinsam gestaltet; seit 2023 führt Bertelsmann Das Blaue Sofa mit einem neuen Konzept in Alleinverantwortung weiter. Zu den prominentesten Gästen zählten bisher die Nobelpreisträger:innen Swetlana Alexijewitsch, Michail Gorbatschow, Günter Grass, Abdulrazak Gurnah, Herta Müller, Christiane Nüsslein-Volhard, Orhan Pamuk, Joseph Stiglitz, Olga Tokarczuk, Mario Vargas Llosa und Mo Yan.

www.das-blaue-sofa.de

