Bertelsmann SE & Co. KGaA

Bertelsmann beruft zwei internationale Top-Manager neu ins Group Management Committee

Gütersloh (ots)

David Larramendy ist seit April 2024 CEO der Groupe M6

Andreas Barth steht seit Juni 2024 als CEO an der Spitze von Riverty

Bertelsmann-CEO Thomas Rabe unterstreicht unternehmerische Erfahrung

Mit David Larramendy und Andreas Barth werden zwei Top-Manager neu in das Group Management Committee (GMC) von Bertelsmann berufen. David Larramendy ist seit April dieses Jahres Chief Executive Officer der französischen Groupe M6. Andreas Barth wurde am 1. Juni 2024 Chief Executive Officer des Finanzdienstleisters Riverty. Beide Manager arbeiten seit vielen Jahren in wichtigen Führungsfunktionen für Bertelsmann. Ihre Berufung in das GMC, das den Bertelsmann-Vorstand berät, tritt zum 1. September 2024 in Kraft. Dem GMC werden damit 19 Top-Führungskräfte des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens aus sechs Ländern angehören.

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Ich freue mich sehr auf die künftig noch engere Zusammenarbeit mit Andreas Barth und David Larramendy und heiße beide im GMC herzlich willkommen. Andreas Barth und David Larramendy tragen die Verantwortung für große Geschäfte unseres Konzerns. Ich bin überzeugt, dass sie mit ihrer unternehmerischen Erfahrung und ihrer operativen Tätigkeit der Arbeit des Group Management Committee wichtige Impulse geben werden."

David Larramendy erwarb einen Master of Sciences in Elektrotechnik an der Supélec und einen MBA an der Wharton School der University of Pennsylvania. Er begann seine Karriere bei Ernst & Young, bevor er sich im Jahr 2000 den Gründern der E-Commerce-Website Mistergooddeal.com anschloss. Anschließend arbeitete er in der Londoner Niederlassung von Goldman Sachs, bevor er 2008 zur Groupe M6 kam, wo er im Bereich Ventadis tätig war, dessen CEO er 2010 wurde. David Larramendy wurde 2014 zum CEO des Werbevermarkters M6 Publicité ernannt und war seit 2015 Mitglied des Vorstands der Groupe M6. Seit dem 23. April 2024 ist Larramendy Vorstandsvorsitzender der Groupe M6.

Andreas Barth startete nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften in Köln seine Karriere bei Arvato 2004 als Management Associate. Nach mehreren Führungspositionen bei Arvato wurde er 2015 zum Geschäftsführer und President berufen. Seit 2020 führte er den Gesamtbereich Tech mit mehr als 3.000 Mitarbeitenden und Geschäftsaktivitäten in Europa, den USA und Asien. Er war in dieser Funktion verantwortlich für das globale Geschäft von Arvato mit Technologieunternehmen. Am 1. Juni 2024 wurde Barth zum CEO des Finanzdienstleisters Riverty ernannt.

Dem Group Management Committee von Bertelsmann gehören damit ab dem 1. September 2024 folgende Mitglieder an:

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann und Chief Executive Officer der RTL Group

Andreas Barth, Chief Executive Officer von Riverty

Núria Cabutí, Chief Executive Officer von Penguin Random House Grupo Editorial

Carsten Coesfeld, Mitglied des Vorstands von Bertelsmann, Investments and Financial Solutions, und Chief Executive Officer von Bertelsmann Investments

Thomas Coesfeld, Mitglied des Vorstands von Bertelsmann und Chief Executive Officer von BMG

Matthias Dang, Chief Commercial, Technology and Data Officer von RTL Deutschland

Elmar Heggen, Chief Operating Officer und Deputy Chief Executive Officer der RTL Group

Rolf Hellermann, Finanzvorstand von Bertelsmann

Immanuel Hermreck, Personalvorstand von Bertelsmann

Dirk Kemmerer, Chief Executive Officer von Bertelsmann Marketing Services

Kay Krafft, Chief Executive Officer der Bertelsmann Education Group

David Larramendy, Chief Executive Officer der Groupe M6

Annabelle Yu Long, Managing Partner von Bertelsmann Asia Investments

Nihar Malaviya, Chief Executive Officer von Penguin Random House

Jennifer Mullin, Chief Executive Officer von Fremantle

Gail Rebuck, Group Creative Coordinator

Frank Schirrmeister, Chief Executive Officer von Arvato

Karin Schlautmann, Executive Vice President Corporate Communications von Bertelsmann

Stephan Schmitter, Chief Executive Officer von RTL Deutschland

