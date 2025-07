Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe im Mai 2025: +0,4 % zum Vormonat

WIESBADEN (ots) - - Zahl in den letzten 20 Jahren um 21,8 % gestiegen - Armutsgefährdungsquote von Alleinlebenden nahezu doppelt so hoch wie in der Bevölkerung insgesamt - Anteil Alleinlebender hierzulande mit 20,6 % deutlich über EU-Schnitt von 16,2 % Gut 17,0 Millionen Menschen in Deutschland leben allein. Das ist gut jede fünfte Person (20,6 %), wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach Erstergebnissen des ...

