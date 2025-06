ADAC

Reger Reiseverkehr rund um Fronleichnam

Stauprognose für den 18. bis 22. Juni

Ferienende in Bayern und Baden-Württemberg

Auf den deutschen Autobahnen droht ab Mitte der Woche zeitweise dichter Verkehr. Anlass ist der Feiertag Fronleichnam am Donnerstag, der in mehreren Bundesländern arbeitsfrei ist, darunter Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland, Teile Sachsens und Thüringens.

Viele nutzen die Gelegenheit für einen Kurzurlaub. Der ADAC rechnet bereits ab Mittwochnachmittag mit einem deutlich erhöhten Verkehrsaufkommen auf den Fernstraßen.

Außerdem enden in Bayern und Baden-Württemberg die zweiwöchigen Pfingstferien, weshalb sich am Samstag besonders viele Urlauber auf dem Heimweg befinden werden. Der Rückreiseverkehr erreicht dann seinen Höhepunkt. Vor allem auf den Routen in Richtung Norden muss mit Staus gerechnet werden.

Auch am Sonntagnachmittag wird es auf den Autobahnen voll werden. Dann kehren zahlreiche Kurzurlauber zurück. Besonders betroffen sind erneut die Fernstraßen im Süden sowie die Autobahnen rund um die Ballungsräume.

Der Mittwoch vor Fronleichnam (29./30. Mai) zählte 2024 zu den zehn staureichsten Tagen des Jahres. Auch diesmal dürfte der Mittwoch der verkehrsreichste Tag der Woche werden. Vergleichsweise ruhig wird hingegen der Freitag bleiben.

Besonders belastete Strecken (in beiden Richtungen):

Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee

A1 Köln - Dortmund - Münster - Osnabrück - Bremen - Hamburg

A2 Dortmund - Hannover - Braunschweig - Magdeburg

A1/A3/A4 Kölner Ring

A3 Passau - Nürnberg - Frankfurt - Oberhausen

A4 Görlitz - Dresden - Chemnitz

A5 Basel - Karlsruhe - Heidelberg

A6 Nürnberg - Heilbronn - Mannheim

A7 Flensburg - Hamburg / Füssen - Ulm - Würzburg

A8 Salzburg - München - Stuttgart - Karlsruhe

A9 München - Nürnberg - Leipzig

A10 Berliner Ring

A24 Hamburg - Berliner Ring

A61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen

A81 Singen - Stuttgart - Heilbronn

A93 Kufstein - Inntaldreieck

A95/B2 Garmisch-Partenkirchen - München

A96 Lindau - München

A99 Umfahrung München

Auch im benachbarten Ausland gerät der Reiseverkehr zeitweise ins Stocken. In Österreich und der Schweiz ist Fronleichnam ebenfalls ein Feiertag. Insbesondere auf den klassischen Urlauberrouten wie der Brenner-, Inntal-, und Tauernautobahn,- sowie der Schweizer Gotthard-Route besteht Staugefahr. Auch Rückreisende aus Kroatien müssen auf den Fernstraßen Richtung Deutschland mit Verzögerungen rechnen. An den Grenzübergängen Suben (A3), Walserberg (A8) und Kiefersfelden (A93) kann es bei der Einreise nach Deutschland zu längeren Wartezeiten kommen.

