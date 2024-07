WIESBADEN (ots) - - Tarifbeschäftigte erhalten durchschnittlich 1 644 Euro brutto für die Urlaubskasse - Urlaubsgeld in westlichen Bundesländern im Durchschnitt 496 Euro höher als in östlichen Bundesländern Fast die Hälfte aller Tarifbeschäftigten in Deutschland (46,8 %) erhalten im Jahr 2024 Urlaubsgeld. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, bekommen sie durchschnittlich 1 644 Euro brutto für die ...

