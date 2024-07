Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte im Mai 2024 um 3,5 % höher als im Mai 2023

WIESBADEN (ots) - Im Juni 2024 sind in Deutschland nach einer Hochrechnung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 77 812 Menschen gestorben. Diese Zahl liegt im Bereich des mittleren Wertes (Median) der Jahre 2020 bis 2023 für diesen Monat (+1 %). In der ersten Monatshälfte lagen die Zahlen leicht unter den mittleren Werten der Vorjahre (-1 % und -2 % in den ...

