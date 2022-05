Statistisches Bundesamt

Wie laufen die Befragungen beim Zensus 2022 ab?

* Ab Mitte Mai werden über 30 Millionen Menschen in Deutschland befragt

* Unkomplizierte Teilnahme durch Online-Fragebogen möglich

* Persönliche Interviews sind kurz und kontaktarm

Ab dem 15. Mai starten die Befragungen des Zensus 2022. Bundesweit werden für den Zensus über 30 Millionen Personen befragt. Ziel ist es, die Menschen bei der Teilnahme an den Befragungen so weit wie möglich zu entlasten, Kosten zu sparen und die Umwelt zu schonen. Hierfür kommen für den Großteil der Befragungen leicht zu bedienende Online-Fragebogen zum Einsatz.

Interviewerinnen und Interviewer kündigen sich vorab schriftlich an

Der Zensus 2022 besteht aus einer Bevölkerungszählung sowie einer Gebäude- und Wohnungszählung. Für die Bevölkerungszählung werden etwa 10,3 Millionen zufällig ausgewählte Personen in Haushalten befragt. Zudem werden alle Bewohnerinnen und Bewohner von Wohnheimen gezählt. Hierfür wird jeweils eine kurze persönliche Befragung durch Interviewerinnen und Interviewer durchgeführt. Die sogenannten Erhebungsbeauftragten kündigen sich vorab schriftlich beim ausgewählten Haushalt an. Zum vereinbarten Termin zeigen sie einen offiziellen Erhebungsbeauftragten-Ausweis in Verbindung mit einem amtlichen Lichtbildausweis vor. Das persönliche Interview dauert etwa fünf bis zehn Minuten und kann kontaktarm an der Haustür erfolgen.

Etwa drei Viertel der Befragten beantworten im Anschluss daran noch weitere Fragen, etwa zu Bildung und Beruf. Dies kann online erfolgen und dauert etwa 10 bis 15 Minuten. Die Zugangsdaten für den Online-Fragebogen erhalten sie im Anschluss an das persönliche Interview.

Für Menschen in Gemeinschaftsunterkünften gibt die Einrichtungsleitung stellvertretend in einem Online-Fragebogen Auskunft. Die Bewohnerinnen und Bewohner müssen keine Fragen beantworten.

Online-Auskunft bei der Gebäude- und Wohnungszählung

Bei der Gebäude- und Wohnungszählung ist die Online-Teilnahme der Regelfall. Etwa 23 Millionen Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohnraum in Deutschland erhalten ein Anschreiben mit Zugangsdaten vom zuständigen Statistischen Landesamt. Der Briefversand erfolgt gestaffelt über die nächsten Wochen. Das Ausfüllen des Online-Fragebogens mit Fragen zu Baujahr, Größe oder Miete dauert meist weniger als zehn Minuten.

Beantwortung über Papierfragebogen ist Ausnahme

"Für Menschen, die den Online-Fragebogen nicht nutzen können, ist auch eine Auskunft über Papierfragebogen möglich", erklärt Katja Wilken, Gesamtprojektleiterin des Zensus 2022 beim Statistischen Bundesamt. "Denn wir wissen auch: Nicht allen Menschen fällt es leicht, einen Online-Fragebogen zu bedienen."

Es ist gesetzlich im Rahmen des Zensusgesetzes 2022 geregelt, dass die Bürgerinnen und Bürger bei den zum Zensus zugehörigen Befragungen Auskunft geben müssen. Wer für den Zensus ausgewählt wurde, ist zur Teilnahme verpflichtet.

Die Materialien (Factsheet und Statement) zum Online-Pressegespräch "Wie laufen die Befragungen beim Zensus 2022 ab?" vom 5. Mai 2022, weitere Informationen zum Zensus 2022 sowie Bilder zum Abdruck finden Sie auf www.zensus2022.de. Dort finden Sie auch Musterfragebogen zu den Befragungen des Zensus 2022.

