TUI Deutschland GmbH

Sonnengarantie im Atlantik: Kapverden ab sofort zurück im TUI-Programm

Hannover (ots)

Über 1.000 Sitze pro Woche - TUI fly startet nach Sal und Boa Vista

Neuer Robinson startet - RIU und TUI Blue öffnen

Nachhaltiger Tourismus - Atlantikinseln sind Geheimtipp

Eine Inselgruppe die unterschiedlicher nicht sein kann: Die Kapverden sind Surf-Eldorado, Wanderparadies und Winter-Badeziel in einem und dabei immer noch ein Geheimtipp. TUI nimmt ab 7. September wieder Reisen auf die Kapverdischen Inseln ins Programm und stellt für die Herbst- und Wintermonate attraktive Preise in den Markt.

"Aktuell gelten die Kapverden nicht als Risikogebiet, vollständig Geimpfte und Genesene sowie Kinder unter zwölf Jahren benötigen keinen Test mehr. Es wird zwar insgesamt kurzfristiger gebucht, aber die Nachfrage steigt spürbar an. Nachdem der heimische Sommer wettertechnisch etwas durchwachsen war, sehnen sich viele Urlauber nach Sonne im Herbst. Als Winterbadeziel sind die Kapverden mit 350 Sonnentagen im Jahr ideal - hier können wir beinahe von einer Sonnengarantie sprechen", sagt Stefan Baumert, touristischer Geschäftsführer der TUI Deutschland.

Sechs wöchentliche Flüge mit TUI fly nach Sal und Boa Vista

Ab dem 7. September nehmen die weiß-blauen Flugzeuge der TUI fly zweimal wöchentlich jeweils von Hannover und Düsseldorf Kurs auf die Kapverdischen Inseln. Die Flugkapazitäten werden sukzessive gesteigert, so kommen Mitte September Direktflüge ab Frankfurt und im Oktober weitere ab München und Stuttgart hinzu. Im Oktober startet die TUI-Airline damit sechs Mal pro Woche in Richtung der Atlantikinseln und bietet über 1.000 Sitzplätze an. "Mit sechs Stunden Flugzeit sind die Kapverden per Direktflug schneller zu erreichen als die Karibik und damit vor allem auch für Familien interessant", so Baumert.

Erster Robinson Club auf den Kapverden hat sich etabliert

Die bisher erste Anlage des Premium-Clubanbieters Robinson hat sich seit der Eröffnung im Dezember 2019 bereits als Surfer-Liebling etabliert. Der Adults-Only Club mit direkter Lage am breiten, weißen Sandstrand ist zudem der Place-to-be für erholungsuchende Paare und Alleinreisende. Die eigene Wassersportstation des Clubs bietet Windsurfen, Kitesurfen, Stand-Up-Paddling und Katamaransegeln an. "Die Kapverden bieten das ganze Jahr über beste Voraussetzungen für einen Robinson Urlaub unter der Sonne. Wir freuen uns daher sehr, dass wir unseren Club am 7. September wieder öffnen werden. Unsere Gäste erwartet ein entspannter Aufenthalt mit vielen unvergesslichen Robinson Momenten.", sagt Bernd Mäser, Sprecher der Robinson Geschäftsführung.

TUI-Hotellerie schon lange wichtiger Partner

Bereits 2005 hat TUI gemeinsam mit ihrem Hotelpartner RIU das erste Hotel der Kette auf der Insel Sal eröffnet und damit bereits früh auf die Kaperverden als Trendreiseziel gesetzt. Die Hotels und Clubs der TUI-Marken sind bis heute einer der wichtigsten Hotellerie-Partner der Inseln. Mittlerweile sind sieben RIU-Hotels auf den Kapverden vertreten. Das neueste ist das Riu Palace Santa Mariaauf Sal. Das Fünf-Sterne-Hotel mit seinem umfassenden All-Inclusive-Angebot und Anbindung an den Wasserpark ist ideal für Familien. Auch die Lifestylemarke TUI Blue ist auf den Atlantikinseln vertreten: Das TUI Blue Cabo Verde richtet sich ebenso an erwachsene Gäste und Badeurlauber. Auf Boa Vista ist TUI mit den Häusern Riu Touareg, Riu Karamboa und Riu Palace Boa Vista vertreten. Insgesamt sind auf den Inseln über 40 Hotels buchbar.

Ein facettenreiches Urlaubsziel für jede Zielgruppe

Neben dem trockenen Klima und exzellenten Stränden auf den Inseln Boa Vista und Sal, bietet die Insel Santiago mit der Hauptstadt Praia pulsierendes Leben mit Märkten, historischen Gebäuden und Museen. Die kleinen Nachbarinseln Santo Antao, Sao Nicolau und Fogo überzeugen mit grüner Landschaft und tropischen Tälern und sind vor allem für Aktivurlauber und Wanderer interessant. Schnorchler und Taucher kommen auf allen Inseln voll auf ihre Kosten mit einer fast unberührten Unterwasserwelt. TUI-Gäste schätzen zur Zeit insbesondere großzügige Hotelanlagen mit viel Platz und direkter Strandlage. Diesem Bedürfnis nach Erholung, Raum für sich selbst und die Familie, Sonnengarantie und afrikanischer Gastfreundschaft werden die Kapverdischen Inseln gerecht.

TUI engagiert sich mit der TUI Care Foundation außerdem dafür, dass auch die Umwelt und die lokale Bevölkerung vom wachsenden Tourismus profitieren. Aktuell läuft das "TUI Turtle Aid" Programm auf den Kapverden, mit dem die TUI Care Foundation die Brutstätten von Meeresschildkröten an den Stränden schützt und Einwohner mit Sensibilisierungs- und Engagement-Programmen am Schutz der Tiere beteiligt.

Preise:

Eine Woche im Robinson Cabo Verde ist mit TUI fly-Flug ab/bis Hannover und Vollpension ab 949 Euro pro Person buchbar.

Eine Woche im Riu Palace Santa Maria mit TUI fly-Flug ab/bis Düsseldorf und All Inclusive kostet ab 995 Euro pro Person im Doppelzimmer.

Informationen und Buchung in allen TUI-Reisebüros oder unter www.tui.com.

Diese Meldung sowie Bilder finden Sie auch im Pressebereich unter www.tuigroup.com.

Original-Content von: TUI Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell