Auftritt im Bundestag: Volksbund sieht in Zusage von Prinz Charles zum Volkstrauertag "starkes Zeichen"

DüsseldorfDüsseldorf (ots)

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge hat die besondere Bedeutung der Rede von Prinz Charles zum Volkstrauertag an diesem Sonntag im Berliner Reichstagsgebäude herausgestellt. "Sein Kommen, gerade in diesen besonderen Zeiten, ist ein starkes Zeichen der britisch-deutschen Freundschaft und Verbundenheit weit über die Tagespolitik hinaus", sagte der Volksbund-Präsident, der ehemalige Bundeswehr-Generalinspekteur Wolfang Schneiderhan, der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). Der Prinz nehme zum ersten Mal an einer solchen Veranstaltung teil. Deutschland habe den Briten nach dem Krieg viel zu verdanken, unterstrich Schneiderhan, und deshalb freue er sich darauf, das dem Thronfolger am Sonntag direkt sagen zu können.

