Rheinische Post

Merkel kommt zu Laschets Kabinettsitzung und besucht Zeche Zollverein

Düsseldorf (ots)

Bundeskanzlerin Angela Merkel wird nach Informationen der "Rheinischen Post" am 18. August an einer Kabinettsitzung von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (beide CDU) in Düsseldorf teilnehmen. Anschließend wird sie mit Laschet auf Zeche Zollverein in Essen fahren, wo sie sich über die Arbeit der sogenannten Ruhr-Konferenz informieren wird. In 50 Veranstaltungen mit 4000 Teilnehmern wurden bisher 74 Zukunftsprojekte für den Wandel der Kohle-Region erarbeitet. Der Termin sei lange vor Merkels Teilnahme an der bayerischen Kabinettssitzung in Herrenchiemsee mit Landesregierungschef Markus Söder (CSU) im Juli vereinbart worden, hieß es in Regierungskreisen.

