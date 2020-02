Rheinische Post

Kühnert: "CDU ist führungs- und orientierungslos"

Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Kevin Kühnert hat der CDU attestiert, führungs- und orientierungslos zu sein. "Annegret Kramp-Karrenbauers Rückzug auf Raten ist keine direkte Folge des Thüringer Tabubruchs. Vielmehr wurde Kramp-Karrenbauer vom rechten Flügel der eigenen Partei systematisch demontiert, was in den letzten Tagen immer offensichtlicher wurde", sagte Kühnert der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag). "Wir müssen leider feststellen, dass die CDU derzeit führungs- und orientierungslos ist." Er mache sich Sorgen, weil in der CDU etwas ins Rutschen komme, das jeden Demokraten beunruhigen müsse, so Kühnert. "Vielerorts im Ausland kann man beobachten, wie ehemals konservative Parteien aus Angst nach rechts kippen und dabei liberale Demokratien ins Wanken bringen. Ich erwarte, dass die CDU jetzt schnell ihr Verhältnis nach rechts klärt", sagte der SPD-Vize und Bundesvorsitzende der Jusos.

