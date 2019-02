Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung: zum Postporto

Die Politik muss sich entscheiden, was sie wirklich will. Will sie wirklich - wie bislang - die flächendeckende Zustellung an sechs Tagen in der Woche? Wenn das gewollt wird, dann muss man auch so ehrlich sein und den Bürgern sagen, dass das nur mit massiven staatlichen Subventionen machbar sein wird. Das aber muss dann mit Markt und Wettbewerb verträglich gemacht werden. Dafür braucht es strengere Aufsicht, die notfalls gegen Marktmissbrauch und Quersubventionen mit hohen Bußgeldern vorgeht. Davon sind wir meilenweit entfernt, weil es die Politik nicht wirklich will. Schließlich profitiert auch der Bund von den Dividenden - die Post gehört noch zu gut einem Fünftel dem Staat.

