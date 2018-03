Drei Freundinnen in Amsterdam: ZDF-Komödie "Doppelzimmer für drei"

Anne (Simone Thomalla, M.) kommt gemeinsam mit ihren Freundinnen Hilde (Gesine Cukrowski, l.) und Conny (Nadine Wrietz) nach Amsterdam, um sich eine befruchtete Eizelle einsetzen zu lassen. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke... mehr Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Ein verrücktes Wochenende in Holland: Das ZDF zeigt die Komödie "Doppelzimmer für drei" mit Simone Thomalla, Gesine Cukrowski und Nadine Wrietz in den Hauptrollen am Donnerstag, 22. März 2018, 20.15 Uhr.

Ein Jahr nach dem Unfalltod ihres Mannes Nico hat Anne (Simone Thomalla) es noch nicht geschafft, mit diesem Verlust zu leben. Vollkommen unerwartet erhält sie die Rechnung eines Labors in Amsterdam, in dem ihre befruchtete Eizellen lagern. Anne und Nico hatten diese dort vor Jahren einfrieren lassen. Plötzlich hat sie die Möglichkeit, ein Kind von ihrer großen Liebe zu bekommen. Kurzentschlossen macht sie sich in Begleitung ihrer besten Freundinnen Hilde (Gesine Cukrowski) und Conny (Nadine Wrietz) auf den Weg nach Holland. In Amsterdam angekommen, merkt Anne schnell, dass ihre Freundinnen jede Menge eigene Probleme mitbringen und dem eigentlichen Grund ihrer Reise wenig Aufmerksamkeit schenken. Turbulenzen bleiben nicht aus, und Annes schöner Plan bekommt erste Risse.

