Rheinische Post: Harald Schmidt findet Florian Silbereisen als Traumschiff-Kapitän "fantastisch"

Harald Schmidt freut sich, dass TV-Moderator Florian Silbereisen der neue Kapitän auf dem "Traumschiff" wird. "Fantastisch. Ich gratuliere allen Beteiligten zu dieser Entscheidung", ließ der Entertainer und Ex-Fernsehmoderator am Freitagmittag über sein Management der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Online-Ausgabe) ausrichten. Schmidt spielt seit einigen Jahren selbst als Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle in der ZDF-Serie mit. Auch momentan sei der 61-Jährige zu Dreharbeiten auf dem "Traumschiff", wie seine Managerin mitteilte. Das Schiff sei auf offener See Richtung Thailand unterwegs. Am Freitagmorgen hatte das ZDF Meldungen bestätigt, wonach Silbereisen die Rolle als Kapitän übernimmt und damit auf der Kommandobrücke Sascha Hehn beerbt. Die ersten beiden Folgen mit Silbereisen als Kapitän sollen laut ZDF an Weihnachten und Neujahr 2019/2020 ausgestrahlt werden.

