SKODA AUTO kooperiert mit Parkopedia für eine schnellere und bequemere Parkplatzsuche mit Echtzeit-Informationen

Mladá Boleslav (ots)

- Integration der Dienste des weltweit führenden Parkplatzdienstleisters in SKODA Connect

- Echtzeit-Informationen zu freien Parkplätzen werden über das Navigationssystem oder die SKODA Connect-App zur Verfügung gestellt

SKODA unterstützt seine Kunden bei der Suche nach freien Parkplätzen jetzt noch umfassender. Der tschechische Automobilhersteller hat dafür eine Kooperation mit dem weltweit führenden Parkplatzdienstleister Parkopedia abgeschlossen. Dadurch erhalten SKODA Fahrer Zugriff auf Echtzeit-Informationen zu Millionen Parkplätzen in ganz Europa, die über das Navigationssystem des Fahrzeugs oder die SKODA Connect-App angezeigt werden. Der ,Parkplätze'-Dienst ist einer von vielen Features der mobilen Online-Dienste von SKODA Connect(1).

Wer kennt sie nicht, die nervenaufreibende Suche nach einem freien Parkplatz oder dem nächstgelegenen Parkhaus in einer fremden Stadt? SKODA Fahrer unterstützt dabei schon heute der ,Parkplätze'-Dienst als Bestandteil der mobilen Online-Dienste von SKODA Connect. Mit einer neuen Kooperation wird der Umfang des Service umfassend erweitert. Durch die Zusammenarbeit mit Parkopedia, dem weltweit führenden Parkplatzdienstleister, haben SKODA Fahrer Zugriff auf Informationen zu Millionen von Parkplätzen in ganz Europa. Über das Navigationssystem im Fahrzeug oder die im Apple App Store oder Google Play Store downloadbare SKODA Connect-App lassen sich jederzeit am jeweiligen Standort oder einer ausgewählten Adresse die günstigsten oder nächstgelegenen Parkmöglichkeiten anzeigen. Dabei wird neben den entstehenden Kosten auch angezeigt, ob die Parkplätze wirklich frei sind - wo verfügbar, sogar in Echtzeit. Mit einer einfachen Auswahl übernimmt die neueste Version der SKODA Connect-App oder das Navigationssystem auch direkt die Routenführung zum gewünschten Parkplatz.

Jan Havlas, Koordinator Connected Car-Projekte bei SKODA AUTO, sagt: "Wir bauen unsere Serviceangebote von SKODA Connect beständig aus. Dabei verfolgen wir das Ziel, den Fahrzeugfernzugriff und die Kommunikation für unsere Kunden besonders komfortabel zu gestalten. Dafür ist die Kooperation mit Parkopedia ein weiterer wichtiger Baustein. Parkopedia bietet SKODA Fahrern den Parkservice und ein einheitliches Nutzungserlebnis über die SKODA Connect-App und das Infotainmentdisplay im Fahrzeug."

Hans Puvogel, COO von Parkopedia, ergänzt: "Wir freuen uns, SKODA unsere Premium-Parkdienstleistungen in Europa über mehrere Plattformen hinweg anzubieten. Diese Vereinbarung ist ein weiterer Beweis dafür, wie Parkopedia nahtlos integrierte Parkerlebnisse ermöglicht."

Das 2007 gegründete Unternehmen Parkopedia bietet detaillierte Informationen über mehr als 70 Millionen Parkplätze in 15.000 Städten und 89 Ländern weltweit. Dazu zählen Parkhäuser, öffentliche und private Parkmöglichkeiten.

(1) Unter SKODA Connect sind Infotainment Online und Care Connect erhältlich. Die Dienste sind modellabhängig, teilweise kostenpflichtig und ihre Verfügbarkeit ist abhängig vom Land und vom Mobilfunkempfang. Registrierung bei der SKODA AUTO a.s. erforderlich, außer für eCall. Nutzung von Infotainment Online nur mit SKODA Navigationssystem. Je nach Ausstattung des Fahrzeugs können ein zusätzlicher Internetzugang und Datentarif erforderlich sein, wodurch ggf. zusätzliche Kosten entstehen (WLAN-Hotspot eines mobilen Endgeräts, Mobiltelefon mit rSAP oder SIM-Karte mit Datenoption). Care Connect (Remote Access) wird mit der SKODA Connect-App gesteuert, wofür ein Smartphone (iOS oder Android) mit Internetzugang benötigt wird. Nähere Informationen zu SKODA Connect erhalten Sie bei Ihrem SKODA Partner und unter www.skoda-auto.de/connect.

