Mitteldeutsche Zeitung zur Idee einer Vier-Tage-Woche

Arbeitnehmer und Arbeitgeber können von einer Vier-Tage-Woche gleichermaßen profitieren. Denn nicht nur macht weniger Arbeit bei gleicher Entlohnung die Arbeitnehmer glücklicher. Einer Studie der University of Auckland in Neuseeland zufolge nimmt sogar die Produktivität der Mitarbeiter in den Unternehmen zu. Die pauschale Vier-Tage-Woche ist indes kein Erfolgsgarant. Sie flächendeckend in Deutschland einzuführen, wäre ein enormes Wagnis und gelingt nicht von heute auf morgen. Von Branche zu Branche, von Region zu Region müssten sozialverträgliche Modelle gefunden werden. Doch angesichts des Fachkräftemangels und einer jungen Generation, die Selbstverwirklichung nicht allein im Beruf sucht, ist eine Debatte über neue Arbeitszeitmodelle überfällig.

