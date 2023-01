INTER Versicherungsgruppe

INTER Krankenversicherung AG: Kooperation mit STADAPHARM

Umfassende Beratung mit dem Parkinson-Expertenchat

BAD VILBEL/MANNHEIM (ots)

Gemeinsam mit dem Kooperationspartner STADAPHARM bietet die INTER Krankenversicherung AG ihren Kunden eine umfassende Beratung zum Thema Parkinson und den entsprechenden Therapiemöglichkeiten an. Über einen Expertenchat können betroffene Versicherte und deren Angehörige ab sofort ihre Fragen rund um die Parkinson-Erkrankung einreichen. In der Woche vom 23. bis 27. Januar 2023 werden sich die Experten dann mit individuellen Antworten zurückmelden.

"Eine Parkinson-Erkrankung kann das Leben auf vielfältige Weise beeinträchtigen. Mit geeigneten Medikamenten und Behandlungsmethoden können Betroffene jedoch viel für den Erhalt ihrer Lebensqualität tun", sagt INTER-Vorstandsmitglied Roberto Svenda. "Gemeinsam mit STADAPHARM haben wir eine tolle Möglichkeit ins Leben gerufen, unseren Kunden eine umfassende Beratung zum Thema Parkinson und den entsprechenden Therapiemethoden zu bieten."

Im Rahmen des E-Mail-Chats können Versicherte und deren Angehörige ihre Fragen stellen. In einem festgelegten Zeitraum steht dann ein Experte zur Verfügung, der sich mit individuellen Antworten bei ihnen meldet. Im Januar geht der Expertenchat in die dritte Runde. Die zahlreichen Anfragen bezüglich medikamentöser Optimierung, Therapiealternativen oder der Sicherstellung der Diagnose haben bei den vergangenen Terminen gezeigt, dass bei Betroffenen ein besonderes Informationsbedürfnis besteht.

Hierauf wollen die Kooperationspartner auch zukünftig gezielt eingehen. "Die Aufklärung und Unterstützung von Patienten und deren Angehörigen liegt uns im Sinne unseres Auftrags 'Caring for People's Health as a Trusted Partner' ganz besonders am Herzen. Gemeinsam mit der INTER Krankenversicherung AG wollen wir auch in Zukunft Maßnahmen und Services entwickeln, die sich an den Bedürfnissen der Versicherten orientieren und die Versorgung von Parkinson-Patienten sinnvoll ergänzen", erklärt Janine Büchel, Director Medical & Scientific Affairs Germanyund Mitglied im deutschen STADA-Führungsteam.

Über die STADAPHARM

Die STADAPHARM GmbH ist Teil der STADA Arzneimittel AG - einem Arzneimittelhersteller, der vor 125 Jahren von deutschen Apothekern gegründet wurde. Diese langjährigen Erfahrungen nutzen wir, um schwer und chronisch erkrankte Patienten mit hochwirksamen, wirtschaftlichen Therapien zu versorgen. Mit Serviceangeboten unterstützen wir Patienten, Angehörige, Fachkreise und Kostenträger und verfolgen dabei stets unseren Auftrag, uns als verlässlicher Partner um die Gesundheit der Menschen zu kümmern. Weltweit vertreibt STADA Produkte in rund 120 Ländern und beschäftigt mehr als 12.520 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Über die INTER

Individuelle Lösungen auf Top-Niveau - dafür steht die INTER Versicherungsgruppe seit über 100 Jahren. Neben der Geschäftsausrichtung auf Privatkunden und das mittelständische Gewerbe ist die INTER aus Tradition Handwerkern und Ärzten eng verbunden. Als solider und verlässlicher Partner bietet die INTER ihren Kunden mit Versicherungs- und Vorsorgeprodukten ein hohes Maß an finanzieller Sicherheit und legt seit jeher besonderen Wert auf Service und Qualität. Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt deshalb bei der INTER eine zentrale Rolle. Insgesamt arbeiten über 1600 Menschen für die INTER, davon rund 1.000 am Unternehmenssitz im kurpfälzischen Mannheim.

