INTER Versicherungsgruppe: Neue Online-Abschlüsse möglich

Photovoltaikversicherung und Pflegetagegeldversicherung INTER QualiCare jetzt online abschließbar

Immer häufiger schließen Kunden ihre Versicherungen online ab. Diese Entwicklung unterstützt die INTER mit den neuen direkten Online-Abschlüssen für die Photovoltaik- und die Pflegetagegeldversicherung INTER QualiCare auf www.inter.de. Auch über die Vertriebspartner und Makler werden beide digitale Abschlüsse angeboten.

"Mit unserer Photovoltaikversicherung haben wir seit Jahren ein leistungsstarkes Produkt auf dem Markt. Über das Angebot der bessergrün-Variante sprechen wir seit diesem Jahr zudem gezielt umweltbewusste Kunden an. Passend dazu gibt es ab sofort die Möglichkeit zu einem papierlosen, unkomplizierten Online-Abschluss", sagt Vertriebsvorstand Michael Schillinger. So kann der Versicherungsschutz nun rundum digital zustande kommen: Zunächst erfolgt eine unmittelbare Risikoprüfung, wodurch der Kunde sofort sieht, ob seine Anlage versicherbar ist. Nach Abschluss gehen dem Kunden die Vertragsunterlagen und der Versicherungsschein per E-Mail zu.

Neu ist auch der Online-Abschluss für die Pflegetagegeldversicherung INTER QualiCare. "Die Pflegetagegeldversicherung wird immer wichtiger", sagt Michael Schillinger. "Mit INTER QualiCare sind wir für die Zukunft gut aufgestellt - in Vergleichsprogrammen sind wir stets weit vorne mit dabei. Nun bieten wir auch hier den Versicherungsschutz komplett digital an. Gerade für Makler sind unsere nahezu beliebig individualisierbaren Leistungspakete besonders attraktiv." So bietet die INTER einen Online-Angebotsrechner inklusive digitaler Beantwortung der Gesundheitsfragen an. Nach positiver Gesundheitsprüfung erhält der Kunde online eine direkte Zusage.

