Mainz (ots) - Der Journalist und Historiker Johannes Willms ist tot. Er starb in der Nacht von Montag auf Dienstag, 12. Juli 2022, in München. Willms, am 25. Mai 1948 in Würzburg geboren, kam 1978 vom Hessischen Rundfunk zum ZDF. Von 1988 bis 1992 leitete er Deutschlands ältestes Kulturmagazin "aspekte", dem er zuvor bereits als Redakteur angehörte. In diese Zeit ...

mehr