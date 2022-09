INTER Versicherungsgruppe

INTER Allgemeine Versicherung AG: Neue Ausfallversicherung

Optimale Existenz- und Liquiditätssicherung für Inhaber von Arztpraxen und Handwerksbetrieben

Mannheim (ots)

Ob Krankheit, Unfall oder Quarantäne - im Falle eines Ausfalls tragen Ärzte und selbständige Handwerker hohe finanzielle Risiken. Erträge werden nicht erwirtschaftet und fixe Kosten für Personal, Miete, Leasing- und Kreditraten fallen weiter an. Krankentagegeldversicherungen dienen vornehmlich der Einkommensabsicherung. Mit der neuen Ausfallversicherung der INTER lassen sich der entgangene Gewinn und die fortlaufenden Kosten in wählbarer Höhe und mit Unterversicherungsverzicht absichern und somit die Versorgungslücke schließen.

"Die INTER begleitet traditionell viele Selbstständige über ihren gesamten Karriereweg. In großer Zahl sind das Ärzte mit eigener Praxis und Inhaber eines Handwerksbetriebes", sagt Vertriebsvorstand Michael Schillinger. "Wir als INTER wollen diese Menschen mit einem zeitgemäßen, umfassenden Versicherungsschutz unterstützen und sie so vor den finanziellen Folgen eines Betriebs- oder Praxisausfalls schützen." Besonderen Wert hat die INTER dabei auf einen ganzheitlichen Schutz durch eine Krankentagegeld- und Ausfallversicherung gelegt. So unterstützt sie Ihre Vermittler in der Beratung durch Spezialisten im Underwriting und digitale Tools zur Bedarfsermittlung und -absicherung, um Kunden eine optimale Existenz- und Liquiditätssicherung zu ermöglichen.

Mit der Premium-Variante haben Ärzte die Option auf einen umfassenderen Kündigungsverzicht: Die INTER verzichtet hier zeitlich unbefristet sowohl auf das Kündigungsrecht im Versicherungsfall als auch auf das ordentliche Kündigungsrecht zum Vertragsablauf.

Alle Highlights auf einen Blick:

Erhöhte Versicherungssummen, Eintritts- und Endalter

Flexiblere Karenz- und Haftzeiten

Krankheitsbedingte Ausfälle durch Pandemie/Epidemie sind versichert

Vielzahl verbesserter Produktleistungen inklusive optionalem Kündigungsverzicht für Ärzte

Möglichkeit zum Ausschluss der versicherten Gefahr Krankheit

Original-Content von: INTER Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell