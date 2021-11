ARD Das Erste

"Rote Rosen": Kim Fisher übernimmt Gastrolle in der ARD-Daily Novela

München (ots)

Die Moderatorin und Sängerin Kim Fisher spielt für fünf Folgen Ende Februar 2022 eine Boulevard-Journalistin in der ARD-Daily Novela "Rote Rosen". Kim Fisher ist heute vor allem als Gastgeberin der MDR-Talkshow "Riverboat" bekannt.

Die Familie von Katrin (Nicole Ernst) ist zerstritten. Seit Katrins Herzensprojekt, die Neuauflage ihres Reiseführers, vom Verlag abgelehnt wurde und ihre Tochter Franzi (Sofie Junker) klarmacht, dass sie lieber weit weg bei der Marine geblieben wäre, herrscht Streit zwischen Mia (Leonie Beuthner), Franzi und ihrer Mutter. Katrins Schulfreundin Elle von Straten (Kim Fisher) will helfen, denkt als Boulevard-Journalistin aber in erster Linie an ihren Job: eine Homestory mit der früheren Komapatientin und dem neuen Familienleben. Aber will Katrin das?

"Rote Rosen" ist eine Produktion derStudio Hamburg Serienwerft (Produzent: Jan Diepers) im Auftrag der ARD für Das Erste. Die Redaktion haben Meibrit Ahrens und Thilo Voggenreiter (beide NDR).

"Rote Rosen", montags bis freitags um 14:10 Uhr im Ersten und bereits am Vortag in der ARD Mediathek (3 Monate verfügbar)

