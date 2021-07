Skoda Auto Deutschland GmbH

Wechsel in der Geschäftsführung bei ŠKODA AUTO Deutschland

Weiterstadt (ots)

› Frank Jürgens scheidet nach fünf Jahren als Sprecher der Geschäftsführung Ende August aus dem Unternehmen aus und geht in den Ruhestand

› Nachfolger Libor Myška startet am 1. Januar 2022 bei ŠKODA AUTO Deutschland

› Geschäftsführer Dr. Steffen Spies übernimmt kommissarisch bis Jahresende die Aufgabe des Sprechers der Geschäftsführung

› Martin Jahn: „Frank Jürgens hat die Erfolgsgeschichte von ŠKODA auf dem wichtigen deutschen Markt hervorragend fortgeschrieben“

Nach fünf erfolgreichen Jahren verlässt Frank Jürgens, Sprecher der Geschäftsführung von ŠKODA AUTO Deutschland, das Unternehmen. Sein Nachfolger Libor Myška kommt aus der ŠKODA AUTO Zentrale in Tschechien zu ŠKODA AUTO Deutschland ins hessische Weiterstadt.

Der Abschied von Frank Jürgens aus der Geschäftsführung von ŠKODA AUTO Deutschland erfolgt vertragsgemäß nach Ablauf von fünf Jahren. Ende August nutzt Jürgens eine konzerninterne Ruhestandsregelung und scheidet aus dem Unternehmen aus. Libor Myška, der aktuell noch als Leiter der Vertriebssteuerung bei ŠKODA AUTO a.s. in Mladá Boleslav tätig ist, wird zum 1. Januar 2022 die Aufgabe als Sprecher der Geschäftsführung von ŠKODA AUTO Deutschland übernehmen. Bis zu diesem Zeitpunkt verantwortet Dr. Steffen Spies, in der Geschäftsführung von ŠKODA AUTO Deutschland für den Bereich Finanzen verantwortlich, die Aufgaben von Frank Jürgens kommissarisch.

Libor Myška studierte an der Tschechischen Technischen Universität ČVUT in Prag Automobilkonstruktion und ist bereits seit 1994 für ŠKODA AUTO tätig. Nach Stationen im Bereich Controlling folgte von 1998 bis 2003 ein Einsatz im Vorstand von ŠKODA AUTO Polska. Von 2008 bis 2011 verantwortete Myška die Vertriebssteuerung von ŠKODA, anschließend 2012 das Original Teile und Zubehör-Geschäft von ŠKODA. Seit 2013 leitet Myška, der fließend Deutsch spricht, erneut die gesamte Vertriebssteuerung von ŠKODA.

Martin Jahn, Vorstand Vertrieb und Marketing bei ŠKODA AUTO a.s. in Mladá Boleslav, kommentiert: „Frank Jürgens hat in den vergangenen fünf Jahren die Erfolgsgeschichte von ŠKODA auf dem wichtigen deutschen Markt hervorragend fortgeschrieben. Für diese beeindruckende Leistung bedanke ich mich sehr herzlich.“ Jahn weiter: „Mit Libor Myška können wir einen exzellenten Vertriebsprofi für den wichtigen deutschen Markt gewinnen. Ich freue mich sehr darauf, mit ihm am Steuer ŠKODA in Deutschland weiterhin auf der Erfolgsspur zu sehen.“

ŠKODA nun auf Platz fünf (2016: Platz sieben) im deutschen Marken-Ranking

Unter der Führung von Frank Jürgens baute ŠKODA seinen Marktanteil auf dem deutschen Markt von 5,6 Prozent (2016) auf 6,2 Prozent aus (Stand Mai 2021). Im Jahr 2019 verbuchte die Marke zum ersten Mal mehr als 200.000 Neuzulassungen auf dem deutschen Markt. Auch in den durch die Corona-Pandemie geprägten vergangenen 15 Monaten behauptete sich ŠKODA weiter erfolgreich und belegt aktuell bereits den fünften Platz der beliebtesten Automarken in Deutschland.

