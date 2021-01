TARGOBANK AG

TARGOBANK wiederholt als Top Employer ausgezeichnet

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

- Düsseldorfer Bank zum fünfzehnten Mal in Folge als "Top Employer Deutschland" ausgezeichnet - Besonders positiv wurden das Gesundheitsmanagement, die Benefits für MitarbeiterInnen sowie die Umsetzung der Unternehmenswerte hervorgehoben - TARGOBANK stellt auch in Zeiten von Corona ein: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Bereiche Vertrieb, Dienstleistungscenter und Hauptverwaltung gesucht

Das international etablierte Top Employers Institute hat in diesem Jahr über 1.600 Top Employer in 120 Ländern/Regionen auf fünf Kontinenten ausgezeichnet. Die TARGOBANK zählt zum fünfzehnten Mal in Folge zu den besten Arbeitgebern Deutschlands und erhält dafür ein weiteres Mal die Auszeichnung "Top Employer Deutschland".

Besonders positiv wurde das Gesundheitsmanagement der Bank bewertet, das unter dem Titel "Ça va - wie geht's?" umfassende Angebote zu Gesundheitsförderung und Prävention bietet. Im Corona-Jahr 2020 standen hierbei vor allem der Schutz vor dem Coronavirus im Fokus: Zu den Maßnahmen gehörten etwa Skype-Sprechstunden mit dem Gesundheitsmanager, Online-Kurse zu den Themen Bewegung und Entspannung sowie Online-Trainings zum Infektionsschutz. Darüber hinaus hat die Bank ihren MitarbeiterInnen, wo immer umsetzbar, ermöglicht, aus dem Homeoffice zu arbeiten.

Positiv ins Gewicht fielen ebenfalls die zahlreichen Benefits, die die TARGOBANK ihren MitarbeiterInnen bietet, etwa eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge, Angebote zum vergünstigten Leasing von elektronischen Geräten sowie eines Dienstrades, dem TARGOBANK Bike. Die Jury würdigte außerdem die praktische Umsetzung der Unternehmenswerte unter der Arbeitgebermarke BANK.ECHT.ANDERS, zu der unter anderem flache Hierarchien, die Implementierung neuer Führungsgrundsätze sowie die aktive Förderung der MitarbeiterInnen gehören.

Alexander Bohrer, Ressortleiter Personal der TARGOBANK, resümiert: "Das Jahr 2020 wird für uns als eines der herausforderndsten Jahre in unsere Geschichte als Arbeitgeber eingehen. Vor diesem Hintergrund sind wir besonders stolz auf die diesjährige Auszeichnung zum Top Employer. Denn sie bestätigt uns, dass wir als Arbeitgeber unser wichtigstes Kapital - unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - in den Fokus stellen. Sie sind es, die Werte und Wachstum für ein Unternehmen schaffen".

Freie Stellen auch in Zeiten von Corona

Die Düsseldorfer Bank stellt in vielen Bereichen weitere Führungskräfte, MitarbeiterInnen und Auszubildende ein. Außerdem bietet die TARGOBANK duale Studiengänge an. Branchenfremde haben die Möglichkeit, sich als QuereinsteigerInnen zu bewerben. Freie Stellen sind derzeit in nahezu allen großen Bereichen der Bank zu finden.

Top Employer Auszeichnung

Unternehmen, die als Top Employer zertifiziert sind, stellen ihre MitarbeiterInnen in das Zentrum des unternehmerischen Handelns und bieten ihnen ein herausragendes Arbeits- und Entwicklungsumfeld. Das Top Employers Institute untersucht Unternehmen auf Grundlage ihrer Angaben im HR Best Practices Fragebogen. Der Fragebogen umfasst 6 übergeordnete HR-Dimensionen und 20 HR-Bereiche, wie zum Beispiel People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Well-being und Diversity & Inclusion.

***

Über TARGOBANK

Die TARGOBANK verfügt über mehr als 90 Jahre Erfahrung auf dem deutschen Bankenmarkt. Sie betreut fast vier Millionen Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden.

Das Angebot für Privatkunden umfasst die Bereiche Konto & Karten, Kredit & Finanzierung, Sparen & Geldanlage, Vermögen & Wertpapiere sowie Schutz & Vorsorge. Angebote für Geschäfts- und Firmenkunden ergänzen ihr Geschäftsmodell: So bietet die TARGOBANK Absatzfinanzierungen für Einzelhändler, über die Autobank Einkaufs- und Absatzfinanzierungen für Kfz-Händler sowie Finanzprodukte für Klein- und Kleinstunternehmen, Selbstständige und Freiberufler an. Darüber hinaus bietet die TARGOBANK Unternehmen Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Leasing und Investitionsfinanzierung an.

Der Schwerpunkt im Privat-, Geschäfts- und Firmenkundengeschäft liegt auf einfachen, attraktiven Bankprodukten, gutem Service sowie auf einer langfristigen und nachhaltigen Entwicklung. Um nah am Kunden zu sein, betreibt die TARGOBANK 337 Standorte in 253 Städten in Deutschland, und sie ist telefonisch rund um die Uhr im Service Center, aber auch online erreichbar. Die Bank kombiniert somit die Vorteile einer Digitalbank mit persönlicher Beratung und exzellentem Service in den Filialen und beim Kunden zuhause.

Hauptsitz der TARGOBANK ist Düsseldorf. Deutschlandweit beschäftigt sie 7.500 Mitarbeiter. In Duisburg führt die Bank ein Dienstleistungscenter mit 2.000 Mitarbeitern. Hinzu kommen Verwaltungsgebäude in Mainz (Factoring) und Düsseldorf (Leasing & Investitionsfinanzierungen). Als Tochter der genossenschaftlichen Crédit Mutuel Alliance Fédérale, einer der größten und finanzstärksten Banken Europas, ist die Bank ein sicherer Partner für ihre Kunden.

Weiterführende Informationen: www.targobank.de

Über Crédit Mutuel Alliance Fédérale

Als Allfinanzanbieter der ersten Stunde in Frankreich ist Crédit Mutuel Alliance Fédérale mit fast 4.400 Filialen, die 26,9 Millionen Kunden betreuen, eine führende Bank in Frankreich, die Privatpersonen, Freiberuflern vor Ort und Unternehmen jeder Größe ein breit gefächertes Angebot an Dienstleistungen bietet.

Als eine der stärksten europäischen Banken beläuft sich ihr Eigenkapital auf 47,5 Milliarden Euro und ihre CET1-Ratio liegt zum 30. Juni 2020 bei 17,1 Prozent.

Crédit Mutuel Alliance Fédérale vereint die Crédit Mutuel Verbände Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre-Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand) und Antilles-Guyane (Fort-de-France). Zur Crédit Mutuel Alliance Fédérale gehören auch die Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, die Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) und alle ihre Tochtergesellschaften, einschließlich CIC, Euro-Information, Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK, Cofidis, Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Banque Transatlantique und Homiris.

Weiterführende Informationen: www.creditmutuelalliancefederale.fr

Original-Content von: TARGOBANK AG, übermittelt durch news aktuell