Woche 18/20 Dienstag, 28.04. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.40 Mythen-Jäger Der Pfarrer und der Heilige Gral Großbritannien 2014 6.25 Mythen-Jäger Der Piratenschatz des Captain Kidd Großbritannien 2012 7.10 Die neuen Nazis - Vor der Wende Deutschland 2019 7.55 Die neuen Nazis - Der Nationalsozialistische Untergrund Deutschland 2019 8.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.40 Störfall AfD - Das Netz der Rechten Deutschland 2019 9.25 Sachsen zwischen Mauerfall und Rechtspopulismus Eine Spurensuche Deutschland 2019 10.10 Deutschland radikal - Internet, Hetze, Gewalt Deutschland 2017 10.55 Rechtsrock in Deutschland - Das Netzwerk der Neo-Nazis Deutschland 2019 11.40 Rechter Terror in Neukölln? - Der Fall Burak Bektas Deutschland 2020 12.25 ZDF-History Die Blutspur - Rechter Terror in Deutschland Deutschland 2017 13.10 Fyre Fraud - Festival-Desaster im Paradies USA 2018 14.45 Der Milliardenbetrug des Bernie Madoff Frankreich 2018 15.30 Die Neureichen von San Francisco Amerikanischer Traum oder Albtraum? USA 2019 16.15 Die Soros-Verschwörung - Der meistgehasste Milliardär Deutschland 2020 17.00 Amerikas verzockte Renten - Vom Staatsdienst in die Armut USA 2018 17.45 Armes reiches Amerika - Leben im Schatten des Wohlstands USA 2019 18.30 ZDFzoom Wenn das Geld nicht reicht Arbeiten zum Hungerlohn Deutschland 2020 19.00 ZDFzoom Die dunkle Seite der Zeitarbeit Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 ZDF-History Die Blutspur - Rechter Terror in Deutschland Deutschland 2017 21.40 Wurzeln der Gewalt - Rechter Terror in Deutschland Deutschland 2020 22.25 Rechtsrock in Deutschland - Das Netzwerk der Neo-Nazis Deutschland 2019 23.10 Völkische Siedler - Schattenwelten auf dem Land Deutschland 2018 23.55 Die Welt der Reichsbürger Träumer, Aussteiger, Extremisten Deutschland 2017 0.35 heute journal 1.05 Panzer! Der Erste Weltkrieg Deutschland 2017 1.50 Panzer! Der Zweite Weltkrieg Deutschland 2017 2.35 Panzer! Werkzeug der Unterdrückung Deutschland 2017 3.20 Panzer! Gefecht und Geschäft Deutschland 2017 4.05 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Kraft der Zerstörung Deutschland 2017 4.50 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Krieg zur See Deutschland 2017

