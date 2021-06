Wie mit dem Wolf leben? 3sat zeigt Dokumentarfilm "Die Rückkehr der Wölfe"

3sat

Der Wolf polarisiert und fasziniert, und er bringt Unordnung ins natürliche System. 150 Jahre nachdem der Wolf in Mitteleuropa ausgerottet wurde, erobert er sich unaufhaltsam seinen Platz zurück. Sind Wölfe gefährlich für den Menschen? Ist ein Zusammenleben möglich? 3sat zeigt den Dokumentarfilm "Die Rückkehr der Wölfe" (Schweiz 2019) von Thomas Horat am Montag, 5. Juli 2021, um 22.25 Uhr, in deutscher Erstausstrahlung. Der Film steht ab Samstag, 3. Juli 2021, zehn Tage lang in der 3satMediathek zur Verfügung.

Wer ist der Wolf, wie und wo lebt er? Welche Aufgabe hat er in unserem Ökosystem? Woher stammt die Angst vor dem Wolf? Hat der Mensch das Recht zu bestimmen, welche Tiere bei uns leben dürfen und welche nicht? Ausgehend von der Rückkehr der Wölfe in die Schweiz begibt sich der Regisseur Thomas Horat auf Spurensuche, um dieses intelligente und soziale Raubtier näher kennenzulernen. Die filmische Reise führt von der Schweiz nach Österreich, in die Lausitz, nach Polen, Bulgarien und Minnesota, wo freilebende Wolfsrudel keine Seltenheit sind. Wolfsexperten, Naturforscher und Schafhirten zeigen auf, ob und wie sie es für möglich halten, mit dem Wolf zu leben.

