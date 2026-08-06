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Sommer. Sonne. Pufpaff. "TV total" kommt am Dienstag mit einer Sommer-Edition zurück auf ProSieben

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Unterföhring (ots)

6. August 2026. "Heute dreht sich alles um Sommer, Sonne, Sonnenschein." - Während Deutschland schwitzt, beendet "TV total" die Sommerpause. In der "TV total - Sommer-Edition" verspricht Sebastian Pufpaff nächsten Dienstag, 11. August, um 20:15 Uhr auf ProSieben die "heißeste Sendung des Sommers". Eine Woche später wagt er in einer "TV total - Retro-Edition" eine Zeitreise durch 30 Jahre TV-Geschichte.

Bitte sitzen bleiben! Immer im Anschluss an "TV total" gibt es ab 11. August neue Folgen des "TV total Stand-up Club". Mit dabei sind unter anderem Katrin Bauerfeind, Chris Tall, Tahnee, Bastian Bielendorfer und Tony Bauer.

Darum geht's in der Sommer-Edition und in der Retro-Edition von "TV total"

Nach neun Wochen am Strand hat Sebastian Pufpaff für nächsten Dienstag eine Show mit echtem Sommer-Feeling vorbereitet. Und was darf im Sommer nicht fehlen? Richtig: Festivals! Deshalb begibt sich Puffi bei "Rock am Ring" auf eine Mission: "Wir suchen das schäbigste Nachtlager und pimpen es zu einem Superzelt auf."

Tschüss Festivalwiese, hallo Zeitmaschine: Eine Woche später legt "TV total" mit der Retro-Edition nach und startet die Zeitreise durch die 70er-, 80er- und 90er-Jahre. Passend dazu präsentiert sich Sebastian Pufpaff in stilechten Outfits aus jedem Jahrzehnt. Das Retro-Gefühl unterstreichen die damaligen Platzhirsche des TV-Nachmittags: Talkshows mit ihren wichtigsten Zutaten, Heiratsanträge und Vaterschaftstests!

"TV total" und "TV total Stand-up Club" werden produziert von Brainpool.

"TV total" - ab 11. August 2026, dienstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

"TV total Stand-up Club" - ab 11. August 2026, fünf Folgen dienstags um 21:25 Uhr und einmalig am Samstag, 12. September, um 22:55 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

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