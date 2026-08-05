ProSieben

Von wem stammt der Satz des Pythagoras? Mozart? Die vielleicht richtige Antwort darauf geben die Beautys in der ProSieben Reality-Show "Beauty & The Nerd"

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Stammt der Satz des Pythagoras von Mozart oder Albert Einstein? Hat ein Homo sapiens sechs Beine? Oder gar acht? Und wie viele Seiten hat eigentlich ein rechtwinkliges Dreieck? In der neuen Staffel "Beauty & The Nerd" wagen Reality-Queen Tara Tabitha, Drag-Künstler und Reality-Darsteller Gino Bormann, Influencerin und Playmate Vanessa Schmitt, Reality-Star Jennifer Degenhardt und fünf weitere Beautys im Team mit den Nerds den Clash der Welten. Ab Donnerstag, 27. August 2026, immer um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn beweisen sie mit Köpfchen und Kreativität, dass sie mehr sind als ihre schöne Hülle - und wahre Schönheit nichts mit Beauty-Eingriffen, Blowouts und Botox zu tun hat.

Diese Beautys sind in der neuen Staffel "Beauty & The Nerd" dabei:

Vanessa Schmitt (30, Influencerin aus Bruchsal)

Influencerin Vanessa legt Wert auf Natürlichkeit - trotz der Anwendung von Botox, Hyaluron oder Extensions. 2024 zierte die Influencerin und Ex-Verlobte von GZSZ-Star Raúl Richter sogar das Cover des Playboy-Magazins. Das hat sie bei "Beauty & The Nerd" im Gepäck - als besonderes Geschenk für ihren Nerd.

Tara Tabitha (33, Reality-Star aus Wien)

Als "Queen of Reality-TV" kennt man die Österreicherin aus zahlreichen Reality-Formaten - doch "Beauty & The Nerd" ist für Tara eine echte Herzensangelegenheit. Ihre Vorliebe für Make-up, Mode und Beauty-Eingriffe machen die 33-Jährige zur perfekten Beauty. Ihre wahre Stärke sieht sie aber woanders: "Meine Beauty-Superkraft ist Empathie!"

Gino Bormann (37, Drag-Künstler aus Berlin)

"Ich bin skinny, supernett, sexy, bumscute", macht Gino Werbung für sich selbst. Der 37-jährige Drag-Künstler ist stolz darauf, als erster queerer Mann bei "Beauty & The Nerd" mitzumachen. Sein Äußeres verdankt er einer Nasen-OP, einer Fettabsaugung, Botox - und 13 Stunden Schlaf am Tag, auf die er in der Villa ungern verzichten möchte.

Jennifer Degenhardt (28, Reality-Star aus dem Emsland)

"Selbst wenn ich einkaufen gehe, mach ich mich richtig fertig." Im Alltag wie auf dem Red Carpet gehört ein perfektes Äußeres für Rotschopf Jennifer zur Routine. In der Vergangenheit nahm die 28-Jährige an verschiedenen Reality-Formaten teil, wo sie ihren Partner Marvin Kleinen kennen und lieben lernte.

Vanessa Grassl (25, OnlyFans-Model aus Niederbayern)

Nägel, Füße, Wimpern, Haare, Lippen, Brüste: OnlyFans-Model Vanessa legt großen Wert auf ein perfektes Äußeres. Auch nach ihrer Teilnahme an "Love Island" will es mit der Liebe bei der Niederbayerin nicht klappen. Einem Flirt bei "Beauty & The Nerd" steht die 25-Jährige daher offen gegenüber: "Ich erwarte eine besondere Erfahrung, neue Freundschaften und vielleicht die große Liebe."

Pegah Parastar (33, Büroassistentin und Influencerin aus München)

"Ich liebe Botox!" bekennt Münchnerin Pegah. Die Luxus-Lady geht leidenschaftlich gerne shoppen und ist regelmäßig Gast auf den Red Carpets der Münchner Schickeria. Style und gute OPs machen sie äußerlich zur Beauty, dennoch weiß die Münchnerin: "Schönheit beginnt für mich mit Ausstrahlung, Herzlichkeit und Selbstbewusstsein."

Angelo Carlucci (37, Model, Schauspieler und Influencer aus Köln)

"Ich bin voll der Parfum-Nerd", sagt Angelo. Dazu versorgt er seine Community regelmäßig mit Content. Nach Jahren der TV-Abstinenz wagt der frühere "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller jetzt die Rückkehr ins TV. Von "Beauty & The Nerd" nimmt er sich vor, offen an das Abenteuer heranzugehen und am Ende mit Erfahrungen nach Hause zu gehen, die man im normalen Alltag nicht macht.

Mareike Beluga ("forever 25", Model und Influencerin aus Berlin)

Ex-Profibasketballerin Mareike schaffte es 2021 bei GNTM auf Platz 13 und arbeitet seitdem erfolgreich als Model. Den Clash der Welten bei "Beauty & The Nerd" erwartet sie mit Vorfreude: "Ich freue mich darauf, neue Erfahrungen zu sammeln und Menschen zu begegnen, denen ich im Alltag wahrscheinlich nie begegnet würde."

Jessica Zemer (24, Reality-Teilnehmerin aus Hessen)

"Mein ganzer Körper: 50.000!". Nach zahlreichen Beauty-Eingriffen, darunter Brust- und Nasenoperationen, einem BBL und Fettabsaugungen, sieht Jessica sich als Kunstwerk der Selbstverwirklichung. Jetzt wagt sie den Sprung in die Welt der Nerds: "Mich interessiert, warum manche Menschen mit so viel Leidenschaft in ihre Hobbys eintauchen und was sie daran fasziniert."

Produziert wird "Beauty & The Nerd" von EndemolShine Germany.

Alle Infos zu den Beautys und den Nerds, ausführliche Steckbriefe und Interviews mit den Beautys finden Sie auf unserer Presseseite.

"Beauty & The Nerd" - sechs Folgen ab 27. August, donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos auf Joyn

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell