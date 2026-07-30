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Psychotricks am laufenden Band. Lässt sich Caroline Frier von Mentalist Timon Krause in der neuen ProSieben-Show "Ich durchschaue jeden!" manipulieren?

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Unterföhring (ots)

Das Spiel "Schere, Stein, Papier" gewinnt Timon Krause blind. Immer. Warum? Er ist der vielleicht beste Mentalist Europas und liest die Gedanken seiner Gegnerinnen und Gegner. Mit psychologischen Tricks überlistet der Mentalist seine Gäste, bevor sie überhaupt wissen, dass das Spiel begonnen hat. Wie leicht lassen sich Caroline Frier ("Der Typ macht mich fertig!"), Vanessa Mai und Daniel Boschmann in der ersten Ausgabe der neuen ProSieben-Show "Ich durchschaue jeden! - Timon Krauses Mentalisten Show" am Mittwoch, 5. August 2026, 20:15 Uhr, manipulieren? Schauspielerin Caroline Frier macht Timon Krause eine klare Ansage: "Es ist wirklich schön, dass du in meiner Show bist. Ich habe absolut keine Probleme, dich zu lesen." Matthias Opdenhövel lässt sich nicht durchschauen, sondern führt durch die neue ProSieben-Show. Produzent ist i&u TV.

So funktioniert "Ich durchschaue jeden!"

Nur zahlenmäßig überlegen. Bei "Ich durchschaue jeden! - Timon Krauses Mentalisten Show" heißt es: drei prominente Kandidat:innen gegen Timon Krause. In jeder Spielrunde haben die Herausforderer die Chance, gegen den Meister der Manipulation zu bestehen und sich damit einen Vorteil für das entscheidende Finalduell zu sichern. Dort treten die Promis im Eins-zu-Eins-Duell gegen den Mentalisten an. Gewinnt nur ein einziger das direkte Aufeinandertreffen, gewinnen die prominenten Spieler:innen die Show. Der Haken: Timon Krause kennt jeden Trick. Ihm entgeht keine unbewusste Regung, kein Zögern. Mit psychologischen Tricks und gedanklichen Finten versucht er, die Promis mental zu überlisten und zu lesen. Wer behält den Durchblick? Wer hat die stärksten Nerven? Wer ist "undurchschaubar"?

Menschen lesen lernen

Im Anschluss an die Show "Ich durchschaue jeden!" folgt um 21:45 Uhr auf ProSieben die Dokureihe "Ich durchschaue jeden - die Menschenkenner Doku". Mentalist Timon Krause führt die Zuschauer:innen auf eine spannende Expedition durch die menschliche Psyche und offenbart die verborgenen Muster hinter Liebe, Selbstoptimierung, Hypnose, alltäglicher Manipulation und unserer Wahrnehmung. In der ersten Folge: gesteuerte Kaufentscheidungen. Social-Media-gelenktes Denken. Manipulative Partnerschaft. Wie durchschaut man unbemerkte Manipulation und wie kann man sich davor schützen? Das erklärt Timon Krause mit seinen Expert:innen.

"Ich durchschaue jeden! - Timon Krauses Mentalisten Show" ab Mittwoch, 5. August 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben oder streamen auf Joyn.

Im Anschluss: "Ich durchschaue jeden - die Menschenkenner Doku"

Pressekontakt: Emma Sirihongse, Frank Wolkenhauer phone: +49 (0) 89 95 07 - 1174, - 1158 email: emma.sirihongse@seven.one, frank.wolkenhauer@seven.one Photo Production & Editing Clarissa Schreiner phone: +49 (0) 89 95 07 - 1191 email: clarissa.schreiner@seven.one

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