American Vintage startet erstmals eine Sportkollektion für Damen und Herren. Lässiger Streetstyle trifft auf funktionale Performance. Minimalistisch, hochwertig und perfekt für Training und Alltag

French Chic trifft Gym: Das französische Modelabel American Vintage aus Marseille geht neue Wege. Zum ersten Mal präsentiert die Marke ihre eigene Sportkollektion für Damen und Herren - American Vintage Sports Club. Die Linie verbindet sportliche Funktionalität mit urbanem Lifestyle und bleibt dabei dem minimalistischen Stil treu, der das Label seit 2005 auszeichnet.

"American Vintage teilt viele Werte mit dem Sport, insbesondere Teamgeist und Bewegung", erklärt das Design-Team. Diese Philosophie spiegelt sich nicht nur in den Styles wider, sondern auch in der Unternehmenskultur am Hauptsitz: Bewegung und Wohlbefinden sind hier zentrale Elemente im Alltag.

Die Kollektion umfasst rund 20 Teile für Damen und knapp 10 Modelle für Herren. Von Leggings und T-Shirts über Sweatshirts bis hin zu Sport-BHs. Hochwertige Materialien, klare Schnitte und vielseitige Kombinierbarkeit stehen im Vordergrund. Farblich setzt American Vintage auf warme, mineralische Töne, die durch gezielte Farbakzente lebendig werden.

Retro trifft Modern: Vom strukturierten GOF-Body bis zum zweifarbigen DYF-Modell für Herren zeigt die Kollektion ihre Bandbreite. Logos und der Schriftzug "05" als Anspielung auf das Gründungsjahr setzen subtile Markenakzente. Alles wirkt wie geschaffen für den urbanen Alltag, das Workout oder die entspannte Café-Pause danach.

Mit American Vintage Sports Club beweist das Label, dass Sportmode nicht nur funktional, sondern auch stilvoll sein kann. Ob auf der Matte, beim Joggen durch die Stadt oder einfach als Teil des Streetstyles - die Kollektion macht Lust auf Bewegung, ohne Kompromisse beim Look einzugehen.

Ab sofort erhältlich in ausgewählten American Vintage Boutiquen und online.

