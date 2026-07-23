ProSieben

ProSieben macht am Samstag mit "Galileo 360° Ranking XXL" eine Weltreise der Extraklasse

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Die schmalste Stadt der Welt, ein Kindergarten für Korallen, Europas erster Drohnen-Flughafen und 97 weitere besondere Reiseziele. ProSieben fragt im "Galileo 360° Ranking XXL" am Samstag, 25. Juli, 20:15 Uhr: Wo liegen die ungewöhnlichsten Orte der Erde? Wer sind die beeindruckendsten Persönlichkeiten? Und wo lassen sich die atemberaubendsten Phänomene der ganzen Welt entdecken?

Faszinierend, bildgewaltig und unterhaltsam: Erleben Sie die packendsten Geschichten unseres Planeten im großen Galileo 360° Ranking XXL.

"Galileo 360° Ranking XXL"- am Samstag, 25. Juli 2026, auf ProSieben und kostenlos streamen auf Joyn.

Pressekontakt:

Hendrik Hübner

Content Communications

phone: +49 (0) 89 95 07 - 1176

email: hendrik.huebner@seven.one

Photo Production & Editing

Sophie Brady

phone: +49 (0) 89 95 07 - 1180

email: sophie.brady@seven.one

ProSieben

Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell