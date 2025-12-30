Veganuary

Veganuary startet: Der einfachste Neujahrsvorsatz - und warum er so wirkungsvoll ist

Berlin (ots)

Millionen Menschen weltweit starten mit Veganuary pflanzlich ins neue Jahr

Neue vegane Produkte und Angebote in Handel und Gastronomie erleichtern den Einstieg

Veganuary bietet umfassende Unterstützung für nachhaltige Essgewohnheiten

Umweltbundesamt nennt Veganuary als Impulsgeber für Ernährungswende

Am 1. Januar startet der Veganuary 2026. In Deutschland lädt die internationale Kampagne bereits zum siebten Mal dazu ein, im Januar eine pflanzliche Ernährung auszuprobieren - für das Klima, die Tiere und die eigene Gesundheit. In den vergangenen beiden Jahren nutzten jeweils mehr als 25 Millionen Menschen weltweit den veganen Neujahrsvorsatz, über 1.000 deutsche Unternehmen beteiligten sich. Auch 2026 machen zahlreiche neue pflanzliche Produkte und Aktionen in Handel und Gastronomie den Einstieg in die vegane Ernährung besonders einfach.

Veganer Neujahrsvorsatz: Große Wirkung durch kleinste Veränderungen

Die gemeinnützige Organisation Veganuary sorgt seit Jahren dafür, dass der Einstieg in die pflanzliche Ernährung immer einfacher wird und Millionen Menschen folgen ihrer alljährlichen Einladung zum veganen Neujahrsvorsatz. Wer mitmacht, ändert weder sich selbst noch liebgewonnene Gewohnheiten, sondern nur ein paar Zutaten auf dem Teller. Doch die bewirken richtig viel: Pflanzliche Ernährung zählt zu den effektivsten Hebeln, um Klima und Tiere zu schützen, und kann zugleich positive Effekte auf die Gesundheit haben. Im Januar ist die Einladung zum Ausprobieren so präsent wie zu keinem anderen Zeitpunkt im Jahr.

Pflanzliches Angebot in Gastronomie wächst

Die Gastronomie spielt eine zentrale Rolle, um Menschen im Alltag mit pflanzlichen Optionen zu erreichen. Im Veganuary 2026 wächst das Angebot erneut: Die Bordgastronomie der Deutschen Bahn bietet ein Veganuary-Menü an. Große Bäckereiketten wie Ditsch, Kamps, Le Crobag und Steinecke bringen neue vegane Snacks und Backwaren in den Verkauf und erreichen damit Millionen Menschen unterwegs.

Große Restaurantketten erweitern gezielt ihre Speisekarten: Burger King launcht zum Aktionsmonat einen neuen Burger und einen Snack, Subway erweitert die Speisekarte um einen Sub mit smashed Falafel. Neue Gerichte oder Aktionen gibt es unter anderem auch bei Domino's Deutschland, Frittenwerk, L'Osteria und World of Pizza.

Veganer Einkauf im Veganuary noch einfacher

Super- und Biomärkte sowie Discounter erhöhen die Sichtbarkeit pflanzlicher Lebensmittel mit Neuprodukten, Aktionsangeboten und aufmerksamkeitsstarken Platzierungen. So fördert die Veganuary-Kampagne quer durch die Sortimente den Griff zu Pflanzlichem: von Fleischalternativen innovativer Newcomer wie Juicy Marbles über Süßes von Traditionsmarken wie Ritter Sport bis hin zu Produkten von Bio-Herstellern wie Lotao.

Die US-Marke Just Egg bringt im Veganuary eine pflanzliche Ei-Alternative aus Mungobohnen in den deutschen Lebensmitteleinzelhandel.

Laut einer Veganuary-Umfrage belegen Eier Platz zwei der tierischen Produkte, die während des veganen Probemonats am meisten vermisst werden – gleich nach Käse und weit vor Fleisch.

Christopher Hollmann, Geschäftsführer Veganuary Deutschland, begrüßt die breite Beteiligung der Lebensmittelbranche und sieht darin einen klaren Mehrwert für Verbraucher:innen: "Zu keinem anderen Zeitpunkt im Jahr ist der Einstieg in eine pflanzliche Ernährung so einfach wie im Veganuary. Ob im Zug, in der Bäckerei, am Arbeitsplatz, im Restaurant oder beim Einkauf - pflanzliche Optionen sind im Januar verfügbarer denn je und laden einfach überall zum Ausprobieren ein."

Umweltbundesamt: Veganuary setzt "nachhaltige Impulse innerhalb der Ernährungswende"

Dieses Momentum nutzt auch das Umweltbundesamt gezielt für eine eigene Kampagne: Sie soll den Konsum von Pflanzenmilch fördern und Verbraucher:innen über die damit einhergehenden Vorteile für Klima, Umwelt und Tiere informieren.

Dr. Tamina Hipp, Expertin für nachhaltigen Konsum am Umweltbundesamt: "Der Veganuary setzt wichtige und nachhaltige Impulse innerhalb der Ernährungswende. Er bietet Verbraucher:innen einen einfachen, praxisorientierten Rahmen, um pflanzliche Alternativen auszuprobieren, und aktiviert zahlreiche Multiplikator:innen, von Medien über Unternehmen bis hin zu zivilgesellschaftlichen Akteur:innen. Vor diesem Hintergrund haben wir auch den Januar als Aktionsmonat gewählt, um im Rahmen der Kampagne #WareWunder die öffentliche Aufmerksamkeit auf Pflanzendrinks zu richten."

Veganuary unterstützt beim Einstieg in die pflanzliche Ernährung

Die gemeinnützige Organisation unterstützt kostenfrei beim Einstieg, unter anderem mit einer 31-tägigen E-Mail-Serie. Diese beinhaltet ein digitales Starter Kit, Meal Plans, Koch-, Back- und Einkaufstipps sowie Kochbücher mit proteinreichen Gerichten und Lieblingsrezepten von Promis zum Download. Zudem hält sie die Gießener vegane Lebensmittelpyramide vom Forschungsinstitut für pflanzenbasierte Ernährung (IFPE) bereit - eine wissenschaftlich fundierte Orientierungshilfe für eine vollwertige pflanzliche Ernährung.

Über Veganuary

Veganuary ist eine gemeinnützige Organisation und Kampagne, die Millionen Menschen weltweit motiviert, sich im Januar und darüber hinaus vegan zu ernähren. Veganuary wurde 2014 an einem Küchentisch im britischen Yorkshire gegründet. Heute ist die Bewegung mit offiziellen Kampagnen international aktiv und treibt die globale Ernährungswende in Gesellschaft und Wirtschaft voran. Unter veganuary.com/de finden alle, die eine vegane Ernährung einen Monat oder länger ausprobieren möchten, ganzjährig kostenfreie Unterstützung - zum Beispiel mit der 31-tägigen E-Mail-Serie.

Original-Content von: Veganuary, übermittelt durch news aktuell