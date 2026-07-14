Wrestling, Survival, Tech: Welcher Nerd wächst ab Donnerstag, 27. August, in "Beauty & The Nerd" auf ProSieben über sich hinaus?

ProSieben

Unterföhring (ots)

Wrestling-Nerd Patrick (31, Einzelhandelskaufmann aus Zahna-Elster) "Der Wrestling-Patrick zeigt Stärke, Kampfgeist und Selbstbewusstsein, dagegen ist der Real-Patrick schüchtern, unsicher und weiß nicht, ob er wirklich geliebt wird", sagt der 31-jährige Einzelhandelskaufmann, der seine Leidenschaft fürs Wrestling von seiner verstorbenen Mutter geerbt hat.

Cosplay-Nerdin Sasha (23, Content-Creatorin aus Saarbrücken) "Ich möchte so viel Confidence besitzen und selbst über den idiotischsten und peinlichsten Dingen stehen können", erhofft sich Sasha von "Beauty & The Nerd". Ihre Nerd-Leidenschaft zu den Themen Gaming, Anime und Cosplay teilt sie über Social Media mit ihrer Community.

Anime-Nerd Danny (21, Versicherungssachbearbeiter aus Stuttgart) "Ich erhoffe mir von 'Beauty & The Nerd', dass ich zukünftig nicht mehr so viele Probleme habe, meine Wohnung zu verlassen", formuliert Danny seine Ziele. Wenn der 21-Jährige über Animes und Mangas spricht, vergisst er die Zeit. Doch sobald er seine Komfortzone verlässt, wird aus dem redegewandten Nerd ein schüchterner Beobachter.

Survival-Nerd Sebastian (24, Dachdecker aus Garbsen) Outdoor-Fan Sebastian war schon als Kind am liebsten draußen. Heute verbringt er auch mal ganze Nächte mit minimaler Ausrüstung in der Natur und testet seine Grenzen aus. Von "Beauty & The Nerd" erhofft er sich mehr Selbstbewusstsein und neue Impulse für seinen Stil.

Tech-Nerd Nam (29, Gamedesigner aus Hannover) Der studierte Mediendesigner Nam programmiert in seiner Freizeit ein eigenes VR-Spiel und tüftelt an Hardware. Gefühle zeigt Nam nur beim Schauen von Anime-Serien. Für die Zeit nach der Show wünscht er sich, "mehr mit dem Herz zu denken und nicht mit dem Kopf".

Cartoon-Nerdin Thesi (30, Stand-up-Comedienne aus Kiel) Thesi wuchs in einer Gamer-Familie auf: Schon ihre Eltern zockten gemeinsam und gaben ihre Leidenschaft an ihre Tochter weiter. Die Stand-up-Comedienne bezeichnet sich selbst als Nerd-Allrounderin mit einem ausgeprägten Faible für Cartoons, Gaming und Cosplay.

Gaming-Nerd Ricardo (27, Zahnmedizinischer Fachangestellter aus Dortmund) Ricardo kennt sich mit nahezu allen Nerd-Themen bestens aus: Gaming, Anime, Manga, Comics und Cosplay. Im Alltag kämpft der 27-Jährige mit Selbstzweifeln und fehlender Motivation und erhofft sich von seiner Teilnahme an der Show den Anschub, aus seiner Komfortzone rauszukommen.