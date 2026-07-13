ProSieben

LOL am Montag! ProSieben lädt ab 10. August mit drei US-Sitcoms zum Lachen ein

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

13. Juli.2026. Laughing Out Loud am Montag! ProSieben macht den Montag ab dem 10. August 2026 mit den drei Sitcoms "Georgie & Mandy", "Ted" und "St. Denis Medical" sehr, sehr lächerlich.

20:15 Uhr: "Georgie & Mandy"

Sheldons Bruder Georgie (Montana Jordan) und seine Frau Mandy (Emily Osment) leben weiterhin bei Mandys Eltern. Dabei stellen berufliche Veränderungen und zwischenmenschliche Herausforderungen in der zweiten Staffel "Georgie & Mandy" das wilde Familienleben komplett auf den Kopf.

21:15 Uhr: "Ted"

Der politisch unkorrekte Bär "Ted" treibt seine Mitmenschen in den Wahnsinn. Der Bär besucht mit John (Max Burkholder) das letzte Jahr der Highschool. Ted steht John, der sich in der schwierigsten Phase der Pubertät befindet, mit Rat und Tat zur Seite - ist dabei allerdings auch in der zweiten Staffel "Ted" oft ein schlechter Einfluss.

22:15 Uhr: "St. Denis Medical"

In der neuen Sitcom "St. Denis Medical" geben die Mitarbeiter des "St. Denis Medical" Matt (Mekki Leeper), Bruce (Josh Lawson) und Joyce (Wendi McLendon-Covey), alles, um das unterbesetzte Krankenhaus zusammenzuhalten. Wie werden ein unsicherer Neuling, ein selbstverliebter Chirurg und eine übermotivierte Direktorin einen chaotischen Klinik-Alltag bewältigen?

ProSieben zeigt die US-Sitcoms "Georgie & Mandy", "Ted" und "St. Denis Medical" ab 10. August 2026, montags, ab 20:15 Uhr, und eine Woche vor TV-Ausstrahlung kostenlos auf Joyn.

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell