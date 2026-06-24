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Wer kann Mentalist Timon Krause austricksen? Die neue Show "Ich durchschaue jeden!" startet am Mittwoch, 5. August, auf ProSieben

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Unterföhring (ots)

Gedanken werden zu Fallen, Entscheidungen zu Illusionen, die Realität zu einer Frage der Perspektive: Ab Mittwoch, 5. August öffnet Moderator Matthias Opdenhövel um 20:15 Uhr auf ProSieben die Tür zu einer Welt, in der nichts so ist, wie es zuerst scheint. In "Ich durchschaue jeden! - Timon Krauses Mentalisten Show" verschwimmen Wahrnehmung und Wahrheit. Matthias Opdenhövel leitet durch den Abend, während Mentalist Timon Krause prominente Gäste liest, lenkt und dabei zeigt, wie berechenbar der Mensch wirklich ist. Welcher Promi schafft es, den größten Trickser Europas selbst auszutricksen? Wer verliert komplett den Verstand? Wer ist undurchschaubar?

Moderator Matthias Opdenhövel: "Was Timon Krause hier auf die Bühne bringt, ist unglaublich unterhaltsam und gleichzeitig total unberechenbar. Man weiß nie, ob man gerade Zuschauer ist oder längst selbst Teil des Experiments."

Im Anschluss zeigt ProSieben ab 21:45 Uhr die Dokureihe "Ich durchschaue jeden - die Menschenkenner Doku". Mentalist Timon Krause nimmt die Zuschauer mit auf eine faszinierende Reise in die menschliche Psyche und entschlüsselt die Mechanismen hinter Liebe, Selbstoptimierung, Hypnose, Alltagsmanipulation und Wahrnehmung.

"Ich durchschaue jeden! - Timon Krauses Mentalisten Show" ab 5. August mittwochs 20:15 Uhr auf ProSieben und zum Stream auf Joyn.

Produziert wird "Ich durchschaue jeden! - Timon Krauses Mentalisten Show" von i&u TV.

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