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Aufschlag Ruhrgebiet! ProSieben zeigt die "Promi Padel WM" live aus der Arena Oberhausen

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Unterföhring (ots)

Unterföhring, 15. Juni 2026. Zehn Teams, ein Titel und jede Menge Unterhaltung - die "Promi Padel WM" geht auf ProSieben in die zweite Runde: Am Samstag, 21. November 2026, kämpfen in der Arena Oberhausen viele prominenten Persönlichkeiten und Spitzensportlern um den Padel City Cup.

ProSieben überträgt das Event live ab 20:15 Uhr. Durch den Abend führen Steven Gätjen, Elmar Paulke und Jerry Vsan. Die Zuschauer erwartet ein abwechslungsreicher Abend voller Sport, Entertainment und Spaß rund um die derzeit wohl trendigste Sportart der Welt.

Tickets für die "Promi Padel WM" sind ab sofort erhältlich unter: https://tinyurl.com/promipadelwm2026

Bei der Premiere im vergangenen Jahr sicherten sich Christoph Kramer und Marc Rzatkowski den ersten Padel City Cup. Wer sich 2026 den Titel holt, entscheidet sich am 21. November in Oberhausen.

Sie wissen nicht, was Padel ist?

Padel zählt zu den am schnellsten wachsenden Sportarten weltweit und begeistert immer mehr Menschen auch in Deutschland. Die Rückschlagsportart vereint Elemente aus Tennis und Squash und wird auf einem von Glas- und Gitterwänden umgebenen Court gespielt. Diese sind Teil des Spiels und sorgen für spektakuläre Ballwechsel, schnelle Reaktionen und jede Menge Unterhaltung.

"Die Promi Padel WM" am Samstag, 21. November 2026, live ab 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

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