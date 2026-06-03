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Verflixte Sieben? 7 Jahre. 77. Folge. 777 ProSieben-Angestellte spielen heute Abend in 7 Spielrunden gegen Joko & Klaas

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Unterföhring (ots)

Seit sieben Jahren fordern Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ihren Arbeitgeber bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" heraus. Am heutigen Mittwochabend um 20:15 Uhr greift ProSieben erneut zu einer ganz besonderen Maßnahme im ultimativen Kräftemessen, um gegen das Duo zu siegen. In Folge 77 treten 777 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Senders gegen die beiden an.

Sie arbeiten in der Sendeleitung, im Marketing, in der Buchhaltung, in der Sportredaktion, in der IT, der Personal- oder der Rechtsabteilung - jetzt stehen sie im Mittelpunkt der Show. Im Special "Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas" heißt es im Kollektiv, in Teams oder in direkten Duellen sieben Spielrunden inklusive Finale in der Arena zu bestehen. Vor drei Jahren forderte erstmals ein ganzes Studio mit 777 ProSieben-Mitarbeiter:innen das Duo erfolgreich heraus, jetzt rufen Joko & Klaas die Belegschaft zur Revanche.

Gelingt Joko & Klaas dieses Mal der Sieg gegen ihre ProSieben-Kolleginnen und -Kollegen, überlässt ihnen der Sender 15 Minuten Sendezeit zur Prime Time am morgigen Donnerstag. Verlieren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, müssen sie sich in die Dienste von ProSieben stellen. Zeremonienmeister Steven Gätjen leitet den Wettkampf im Studio.

"Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas" - heute, um 20:15 Uhr auf ProSieben und streamen auf Joyn

"Joko & Klaas LIVE" nach einem Sieg immer donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und streamen auf Joyn

Pressekontakt: Kevin Körber phone: +49 (0) 89 95 07 - 1187 email: kevin.koerber@seven.one Photo Production & Editing Nadine Vaders phone: +49 (0) 89 95 07 - 1161 email: nadine.vaders@seven.one

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