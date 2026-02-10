TK Maxx

TK Maxx und Motsi Mabuse feiern den Jahresauftakt mit "Motsi's Style Statements 2026": Inspiration für einen selbstbewussten und farbenfrohen Start

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

TK Maxx, der führende Off-Price-Einzelhändler, läutet das neue Jahr gemeinsam mit Stil-Ikone Motsi Mabuse ein und präsentiert Motsi's "Style Statements" - exklusiv von Motsi kuratierte Looks, die mit leuchtenden Farben, ausdrucksstarken Prints und modernen Schnitten dazu inspirieren, ein ganz persönliches Fashion-Statement zu setzen und voller Energie und Selbstbewusstsein in 2026 zu starten.

Für Motsi Mabuse ist Mode weit mehr als nur Kleidung: Sie ist Ausdruck der Persönlichkeit und eine Quelle der Kraft. "Das Strahlen kommt, wenn man sich in seiner Haut wohlfühlt - und Mode kann dabei unglaublich unterstützen", erklärt Motsi Mabuse. "Ein gutes Kleidungsstück kann sich fast wie eine kleine Rüstung anfühlen - es stärkt, gibt Energie und hebt die Stimmung." Genau diese Philosophie steckt hinter ihren "Style Statements", die sie gemeinsam mit TK Maxx zusammengestellt hat. Hier zeigt sie ihre persönlichen Lieblingsstücke und Inspirationen, um spielerisch mit Mode umzugehen und den eigenen Stil selbstbewusst weiterzuentwickeln.

Der Fokus ihrer Auswahl liegt auf Looks, die pure Lebensfreude und Energie ausstrahlen: leuchtende Farben, ausdrucksstarke Prints und moderne Schnitte, die Selbstbewusstsein pur versprühen. "Aktuell bin ich total begeistert von allem, was Farbe, Bewegung und Ausdruckskraft hat! Das ist auch genau das, was ich für meine TK Maxx ' Style Statements' ausgesucht habe, um uns alle mutig und stylisch ins neue Jahr starten zu lassen", so Mabuse. Sie lässt Trends, die sich zu eng, zu steif oder zu verkleidet anfühlen, konsequent links liegen: "Mode soll Spaß machen und nicht einengen!"

Ihr wichtigster Rat an alle Frauen, die ihren Stil noch suchen? "Traut euch zu experimentieren und hört auf euer Bauchgefühl! Es gibt keine Regeln. Probiert mal eine Farbe, die ihr sonst nie tragen würdet, oder einen Schnitt, der euch neugierig macht. Zieht das an, worin ihr euch gut fühlt und was eure Persönlichkeit widerspiegelt. Das ist euer ganz persönliches Style Statement!"

TK Maxx bietet mit einem ständig wechselnden Sortiment aus hochwertiger Fashion, Accessoires und Schuhen genau die richtige Plattform für diese Entdeckungsreise, bei der man immer wieder überraschende Designer- und Markenware zu außergewöhnlichen Preisen findet. Motsi's Inspirationen für ihren Style sind dabei so vielfältig wie das TK Maxx Sortiment selbst.

Motsi's "Style Statements" können ab sofort auf der eigens dafür eingerichteten Landingpage entdeckt und nachgeshoppt werden.

Über TK Maxx

TJX Europe gehört zu The TJX Companies, Inc., dem führenden Off-Price-Einzelhändler in den USA und weltweit. TJX Europe betreibt in Europa die Einzelhandelsmarken TK Maxx und Homesense. TK Maxx ist seit Oktober 2007 in Deutschland vertreten und eröffnete 1994 die erste Filiale in Großbritannien. In Deutschland verfügt TK Maxx derzeit über 183 Stores; europaweit zählt das Off-Price-Unternehmen mehr als 630 Filialen in den Ländern Deutschland, Großbritannien, Irland, Polen, Österreich und in den Niederlanden.

Auf www.tkmaxx.de können Kund*innen rund um die Uhr noch mehr Marken-Deals shoppen. Alle Deals und Vorteile sind jetzt auch über die neue TK Maxx App stets griffbereit. Sie ermöglicht den einfachsten Zugang zu allem, was das TK Maxx Herz begehrt: vom Online-Shop, dem Treueprogramm Treasure bis zu Geschenkgutscheinen.

Original-Content von: TK Maxx, übermittelt durch news aktuell