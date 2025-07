TK Maxx

Halloween kommt mit jedem Jahr früher nach Deutschland

TK Maxx beobachtet "Summerween"-Trend

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Halloween kommt dieses Jahr früher nach Deutschland! Immer mehr Konsument*innen tauchen schon lange vor Oktober in die gruselige Stimmung ein. TK Maxx beobachtet einen klaren Trend: Die Nachfrage nach Halloween-Deko und thematischen Produkten steigt bereits in den Sommermonaten - ein Phänomen, das sich als "Summerween" etabliert.

Eine aktuelle Studie*, durchgeführt im Auftrag von TK Maxx, zeigt, dass die gruselige Jahreszeit zu einem wichtigen Ereignis im saisonalen Kalender wird:

Für 30 % der Deutschen ist das Dekorieren des Zuhauses der liebste Teil beim Feiern eines Feiertags - und Halloween macht da keine Ausnahme.

Tatsächlich kaufen bereits 23 % der deutschen Verbraucher*innen Halloween-Dekorationen, und fast ein Viertel (24 %) würde sie am liebsten bereits jetzt im Sommer kaufen, wenn möglich.

Der Spaß steht dabei für die meisten im Vordergrund (66 %), gefolgt vom Wunsch, dem Zuhause mehr Charakter zu verleihen (42 %).

Durchschnittlich geben deutsche Konsument*innen mittlerweile 42,60 EUR für Halloween aus - damit werden sogar die typischen Ausgaben für Ostern (34,50 EUR) übertroffen.

Das Online-Interesse explodiert: Halloween-Suchanfragen in Deutschland sind im Vergleich zum Vorjahr um beeindruckende 35 % gestiegen - die gruselige Jahreszeit beginnt definitiv früher als gedacht.**

Auch der Trend zum frühzeitigen Einkaufen gewinnt massiv an Fahrt: 24 % der Deutschen geben an, saisonale Dekorationen früher zu kaufen als noch vor zwei Jahren. Die Gründe? Eine tiefe Leidenschaft für Wohnungsdekoration (41 %), pure Vorfreude auf die Feierlichkeiten (39 %) und der Nervenkitzel, ein Schnäppchen zu ergattern (38 %).

"Klar, für manche mag Halloween-Deko im Sommer verrückt klingen, aber für andere ist es pures Glück!", so Deborah Dolce, Group Director bei TJX Europe. "Unsere Kund*innen lieben es, das ganze Jahr über unerwartete Schätze zu finden - und dazu gehören im Juli eben auch gruselige Entdeckungen. Unsere Philosophie: Wir feiern das Spaßige, Fantastische und Festliche, wann immer es auftaucht. Wir sind stolz darauf, so vielfältig zu sein und unser Versprechen zu leben, für jeden etwas zu bieten."

Da Halloween in Deutschland zunehmend zu einem der beliebtesten saisonalen Anlässe wird, begrüßt TK Maxx diesen Trend mit einer speziell zusammengestellten Auswahl an Halloween-Produkten. Diese sind den ganzen Sommer über sowohl in den Filialen als auch online erhältlich - von fantasievoller Dekoration bis hin zu stilvoll-gruseligen Wohnaccessoires, ideal für alle, die die Saison frühzeitig einläuten möchten.

Mehr Inspiration gefällig? Folge TK Maxx auf Social Media oder besuche den Online-Shop.

* Die Umfrage wurde von OnePoll unter 2000 Teilnehmern in Deutschland zwischen dem 9. und 14. Juli 2025 durchgeführt.

** Die Google-Suchbegriffe zu Halloween in Deutschland verzeichnen einen Anstieg der Suchanfragen um 35 % gegenüber dem Vorjahr.

Über TK Maxx

TJX Europe gehört zu The TJX Companies, Inc., dem führenden Off-Price-Einzelhändler in den USA und weltweit. TJX Europe betreibt in Europa die Einzelhandelsmarken TK Maxx und Homesense. TK Maxx ist seit Oktober 2007 in Deutschland vertreten und eröffnete 1994 die erste Filiale in Großbritannien. In Deutschland verfügt TK Maxx derzeit über 185 Stores; europaweit zählt das Off-Price-Unternehmen mehr als 640 Filialen in den Ländern Deutschland, Großbritannien, Irland, Polen, Österreich und in den Niederlanden. Online können Kund*innen auf www.tkmaxx.de shoppen.

Original-Content von: TK Maxx, übermittelt durch news aktuell